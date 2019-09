Il Signore degli Anelli: Will Poulter tra i protagonisti della serie tv di Amazon Prime Video

News Serie TV

La star di Black Mirror: Bandersnatch raggiunge l'altra protagonista Markella Kavenagh.

Visto di recente in Black Mirror: Bandersnatch, l'attore britannico Will Poulter ha ottenuto uno dei ruoli principali nella serie di Amazon Prime Video che nel 2020 porterà sul piccolo schermo le storie e i personaggi de Il Signore degli Anelli, il popolarissimo romanzo fantasy di J.R.R. Tolkien. Si tratta della seconda aggiunta al cast dopo l'australiana Markella Kavenagh.

Una produzione colossale, The Lord of the Rings sarà ambientata durante la Seconda Era, il periodo antecedente a La Compagnia dell'Anello durante il quale furono creati gli anelli e il malvagio Signore Sauron salì al potere. Sfortunatamene, nessun dettaglio del personaggio affidato a Poulter è disponibile al momento, neppure il nome (sappiamo invece che Kavenagh vestirà i panni di una certa Tyra), mentre la fase di pre-produzione procede nel riserbo più totale.

Creata e scritta da John D. Payne e Patrick McKay (al lavoro anche sul prossimo film di Star Trek) con la consulenza del veterano de Il Trono di Spade Bryan Cogman e diretta da J.A. Bayona (già all'opera in Jurassic World: Il regno distrutto), The Lord of the Rings, di cui Amazon ha già ordinato più stagioni, coinvolge anche Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (I Soprano) e Justin Doble (Stranger Things) come sceneggiatori e produttori esecutivi, e Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Il Trono di Spade), Gene Kelly (Boardwalk Empire) e Tal Yguado come produttori esecutivi.