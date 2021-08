Il Signore degli Anelli: Prime Video svela la prima foto e la data della serie tv

News Serie TV

Le riprese della prima stagione si sono appena concluse in Nuova Zelanda: ecco quando arriva l'adattamento tv della celebre saga fantasy di J.R.R. Tolkien.

Prime Video gioca d'anticipo e fa partire già il conto alla rovescia per l'attesa serie tv tratta dall'epica saga de Il Signore degli Anelli. In occasione della fine delle riprese della prima stagione, il servizio di video in streaming di Amazon ha svelato la prima foto e la data di uscita del drama, che rimane ancora senza un titolo definitivo. L'appuntamento con l'adattamento tv dell'opera fantasy di J.R.R. Tolkien è fissato per il 2 settembre 2022. A partire da quella data, nuovi episodi della serie saranno rilasciati settimanalmente in streaming su Prime Video in tutti i paesi e territori in cui il servizio è disponibile.

Il Signore degli Anelli: Gli indizi nella prima foto

Sappiamo che l'immagine rilasciata da Prime Video è tratta dal primo episodio della serie, ma nulla ci viene detto riguardo il personaggio/attore che si intravede. La presenza di due alberi illuminati sullo sfondo, tuttavia, ci dà qualche indizio: sembrano essere Telperion e Laurelin, i due alberi di Valinor, le due antiche fonti di luce create dai Valar per illuminare tutta la Terra di Mezzo prima dell'esistenza del sole e della luna. Valinor è un luogo sacro, dimora dei potenti e angelici Valar, e gli Elfi vi abitavano secoli prima, in tempi di pace. “Come dice Bilbo, 'Ora penso di essere abbastanza pronto per fare un altro viaggio.' Vivere e respirare la Terra di Mezzo in questi mesi è stata l'avventura di una vita. Non vediamo l'ora che anche i fan abbiano la possibilità di farlo", si sono limitati a dichiarare gli ideatori JD Payne e Patrick McKay tramite un comunicato.

Il Signore degli Anelli: La trama della serie tv

La serie è descritta come un "dramma epico" ambientato nella Seconda Era della Terra di Mezzo, quindi migliaia di anni prima degli eventi dei film de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit. Porta così sugli schermi per la prima volta la favolosa storia della Seconda Era della Terra di Mezzo di J.R.R Tolkien. Iniziando in un periodo di relativa pace, il drama - secondo la sinossi ufficiale - "segue un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo". Ulteriori dettagli sulla trama sono tenuti sotto chiave ma i fan della saga che hanno letto Il Silmarillion di Tolkien o le appendici de Il Signore degli Anelli sanno che la Seconda Era fu un periodo di grandi sconvolgimenti, quando Sauron salì al potere prima di forgiare l'unico Anello.

I numeri giganteschi della serie di Prime Video e il cast

Con un maestoso budget di circa 464 milioni di dollari, la prima stagione de Il Signore degli Anelli sarà il progetto più costoso mai realizzato e Amazon sta già procedendo con una seconda stagione. Successivamente lo studio si è impegnato a produrre ben cinque stagioni, del valore di circa 1 miliardo di dollari. Dato questo impegno, la serie Amazon Original sta entrando nella storia come il prodotto televisivo più costoso di sempre. Anche il cast è vastissimo: tra gli attori principali coinvolti ricordiamo Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Robert Aramayo (Il Trono di Spade), Owain Arthur (Casualty), Maxim Baldry (Strike Back), Nazanin Boniadi (Counterpart), Morfydd Clark (His Dark Materials), Ismael Cruz Córdova (Berlin Station), Charles Edwards (The Crown), Trystan Gravelle (A Discovery of Witches), Lenny Henry (Broadchurch), Ema Horvath, Markella Kavenagh (Picnic at Hanging Rock), Joseph Mawle (Il Signore degloi Anelli), Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards (Wanderlust), Dylan Smith (Into the Badlands), Charlie Vickers (I Medici), Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman (Testimoni silenziosi) e Sara Zwangobani.