Il Signore degli Anelli, Orlando Bloom elogia Gli Anelli del Potere: "Lavoro ammirevole"

News Serie TV

L'interprete di Legolas nei film diretti da Peter Jackson riserva parole di ammirazione verso la serie di Prime Video e aspetta con ansia la seconda stagione.

Ora è chiaro: tra i fan de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere c'è anche Orlando Bloom. Mesi dopo l'uscita della prima stagione della serie fantasy basata sull'opera di Tolkien su Prime Video, l'interprete di Legolas nei film di Peter Jackson ha condiviso la sua opinione sul nuovo adattamento che ha diviso il pubblico. Il suo giudizio è stato piuttosto positivo e l'attore si è mostrato entusiasta in attesa della seconda stagione. "Non vedo l'ora di saperne di più", ha detto a RadioTimes.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, cosa ne pensa Orlando Bloom

Intervistato in vista dell'uscita della seconda stagione di Carnival Row su Prime Video, Orlando Bloom si è soffermato anche su Gli Anelli del Potere riservando parole di ammirazione verso la serie fantasy. Oltre ad elogiare apertamente l'adattamento tv dell'opera di Tolkien definendo "coraggioso" l'approccio di Prime Video, l'interprete di Legolas si è mostrato genuinamente esaltato per ciò che riserva il futuro perché - ha detto - non vede l'ora di scoprire come il materiale originale di Tolkien prenda ancora vita sullo schermo. Questa la sua dichiarazione:

Mi era mancato Tolkien. Mi mancava la mente di Tolkien, e mi mancava il suo mondo, e mi mancava la sua visione – e penso che siano appena tornati nel mondo di Tolkien. Ho pensato che fosse davvero coraggioso. Non è una cosa facile presentare un'altra versione di qualcosa che ha avuto un passato così straordinario, ma ho pensato che fosse davvero ammirevole; il casting, la storia e il modo in cui si sono avvicinati al mondo... non vedo l'ora di saperne di più.

Le critiche a Gli Anelli del Potere

Bloom sembra essere una voce fuori dal coro rispetto a quelle dei numerosi fan di Tolkien che invece hanno criticato duramente la prima stagione della serie. Oltre a lamentarsi della scarsa coerenza narrativa e della sceneggiatura considerata da molti semplicemente "inesistente", gli spettatori hanno mal digerito la decisione di sovrapporre eventi accaduti durante la Seconda e la Terza Era. Gli Anelli del Potere ha diviso persino gli stessi membri dei cast dei film. Se a Orlando Bloom e a Billy Boyd è piaciuta, a Bernard Hill è sembrata soltanto "una trovata per fare soldi".

Le rassicurazioni di Prime Video

Dai vertici di Prime Video hanno assicurato che la seconda stagione correggerà il tiro e che saranno ascoltate le lamentele dei fan. Il capo di Amazon TV Vernon Sanders ha fatto sapere che la stagione 2 sarà caratterizzata da un ritmo molto più veloce (un altro elemento criticato dagli spettatori) e conterrà anche molte più battaglie. Le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito e, probabilmente, proseguiranno fino alla fine dell'anno, con un'uscita dei nuovi episodi su Prime Video prevista nel corso del 2024.