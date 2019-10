Il Signore degli Anelli: Joseph Mawle sarà il cattivo nella serie tv di Amazon

News Serie TV

L'attore de Il Trono di Spade raggiunge Will Poulter e Markella Kavenagh.

Interprete di Benjen Stark ne Il Trono di Spade, Joseph Mawle vivrà nuove avventure fantasy in The Lord of the Rings, la serie tv che Amazon Prime Video sta preparando per il 2020 basandosi sul celebre romanzo di J.R.R. Tolkien Il Signore degli Anelli. E se in quel di Westeros Mawle era dalla parte dei buoni, nella Terra di Mezzo a muoverlo saranno intenzioni molto meno onorevoli.

Secondo Deadline, l'attore britannico interpreterà infatti il principale antagonista della storia, un personaggio del quale al momento è stato rivelato solo il nome, Oren. Come rivelato precedentemente, The Lord of the Rings sarà ambientata durante la Seconda Era ed esplorerà nuove trame precedenti alle vicende de La Compagnia dell'Anello.

Mawle raggiunge gli altri membri del cast Will Poulter (Black Mirror: Bandersnatch) e Markella Kavenagh (Picnic at Hanging Rock), interpreti rispettivamente del giovane eroe Beldar e di Tyra. Le sceneggiature sono nelle mani di John D. Payne e Patrick McKay, al lavoro anche sul prossimo film di Star Trek, mentre J.A. Bayona (Jurassic World: Il regno distrutto) dirigerà i primi due episodi. Il progetto sta coinvolgendo inoltre lo sceneggiatore de Il Trono di Spade Bryan Cogman in qualità di consulente di produzione.