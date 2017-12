Il Signore degli Anelli: Ian McKellen vuole essere Gandalf nella Serie TV

Diciasette anni dopo l'ultimo Signore degli Anelli, e sei anni dopo l'ultimo Lo Hobbit, Ian McKellen potrebbe tornare a vestire i panni di Gandalf il Grigio nella serie tv basata sull'acclamato romanzo fantasy di J. R. R. Tolkien ordinata lo scorso mese da Amazon per il 2020. Intervistato da BBC Radio 2, l'attore si è detto infatti interessato a un suo coinvolgimento nel nuovo adattamento.

Il progetto, il cui accordo prevede la produzione di più stagioni senza escludere la possibilità di produrre in futuro anche uno o più spin-off, sarà ambientato nella Terra di Mezzo ed esplorerà nuove storie che precedono La Compagnia dell'Anello, prima parte del romanzo di Tolkien. Quando gli è stato chiesto se lo infastidirebbe avere un altro Gandalf in giro, Sir McKellen ha risposto: "Cosa intendi con 'un altro Gandalf'? Non ho detto di sì perché non mi è stato chiesto, ma vorresti dire che lo interpreterà qualcun altro? Gandalf ha più di 7,000 anni, quindi non sono troppo vecchio".

Ammesso che Gandalf sarà uno dei personaggi della serie tv, un coinvolgimento di McKellen non è così scontato, sebbene quando pensiamo a un colosso come Amazon e a un progetto della portata di un adattamento de Il Signore degli Anni, ci viene difficile immaginare un budget contenuto a tal punto da precludere l'ingaggio di una star di tale calibro. Per ora, tutto quello che Sharon Tal Yguado, capo della divisione sceneggiati ad Amazon Studios, ha detto è che "Il Signore degli Anelli è un fenomeno culturale che ha catturato l'immaginazione di generazioni di fan, sia attraverso il libro sia sul grande schermo. Siamo onorati di poter lavorare con Tolkien Estate and Trust, HarperCollins e New Line su un progetto così emozionante, e felici di poter portare tutti i fan de Il Signore degli Anelli in un nuovo, epico viaggio nella Terra di Mezzo".