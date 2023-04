Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, solo un terzo del pubblico ha finito di vedere la stagione 1

News Serie TV

Uno studio di The Hollywood Reporter rivela che due spettatori su tre non hanno concluso la visione della serie tv basata sul romanzo fantasy di J.R.R. Tolkien.

La maggior parte del pubblico de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere non ha terminato la visione della prima stagione. È il risultato sorprendete (forse non così tanto) di uno studio condotto da The Hollywood Reporter, dal quale emerge che solo il 37% degli abbonati a Prime Video che hanno iniziato la visione in streaming della chiacchieratissima serie tv basata sul fenomeno letterario di J.R.R. Tolkien è andato avanti fino all'ottavo e ultimo episodio.

Gli Anelli del Potere: È giusto parlare di successo?

Le cose sono andate leggermente meglio fuori dagli Stati Uniti, dove la percentuale di completamento della prima stagione è del 45%. Lo scorso settembre, Amazon aveva gongolato dei primi, ottimi numeri della serie, rivelando che oltre 25 milioni di spettatori si erano avvicinati a Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere in tutto il mondo nel primo giorno di disponibilità. Numeri poi confermati da Nielsen: 1,25 miliardi di minuti visionati nella prima settimana di disponibilità, molto più della "rivale" House of the Dragon (781 milioni). Tuttavia, è giusto parlare di successo se molti di quei curiosi avventori, per qualche ragione, non sono tornati nelle settimane successive?

Secondo THR, no. E non lo sarebbe neppure con una percentuale di completamento del 50%. Soprattutto per una serie costata così tanto - circa 715 milioni di dollari per la prima stagione secondo The Wall Street Journal, più di qualunque altra serie nella storia della tv. Amazon ha fatto le proprie valutazioni e ha ritenuto giovevole proseguire con una seconda stagione, tuttavia senza fare orecchie da mercante con le principali critiche fatte alla serie, in particolare dai fan dei libri e dei film di Peter Jackson, come spiegato dal capo dei contenuti televisivi di Amazon Studios Vernon Sanders.

"Abbiamo messo in piedi uno studio che coinvolgeva migliaia di persone, tra cui migliaia di fan de Il Signore degli Anelli, per avere un feedback dopo l'uscita di ogni episodio, per capire come reagivano", ha detto Sanders a ComicBook.com. "Sappiamo che c'erano alcuni fan i quali avevano problemi e si sentivano come se la serie non fosse quello che si aspettavano o non fosse fatta nel modo in cui si aspettavano, ed è naturale. Penso che ogni volta che hai a che fare con qualcosa di così amato, probabilmente avrai una forte reazione e ti troverai di fronte ad alcune persone che semplicemente non sono d'accordo. Avere a bordo Simon Tolkien e la Tolkien Estate penso ci abbia confortato e fatto capire che stavamo facendo del nostro meglio e che avere il loro sostegno significasse molto".

Gli Anelli del Potere: Perché ad alcuni non è piaciuta?

Come avevamo riportato in una nostra precedente notizia, molti fan si sono lamentati del fatto che alcuni eventi e personaggi della storia siano stati messi insieme per comodità narrativa. La Seconda Era della Terra di Mezzo copre circa 3,500 anni di storia e gli ideatori Patrick McKay e JD Payne hanno condensato gran parte di questo lungo periodo nei primi otto episodi. Isildur (interpretato da Maxim Baldry), ad esempio, è stato presentato ne Gli Anelli del Potere circa 1,500 anni prima della sua nascita. C'è poi chi ha criticato duramente la mancanza di slancio nella narrazione e ha trovato la sceneggiatura particolarmente debole.

Ma le critiche forse più numerose e accese sono state per quella che è stata definita un'inclusività forzata, con elfi, nani e hobbit di colore che, secondo chi le ha avanzate, non ci sarebbero dovuti essere. Si sono verificati addirittura episodi di razzismo rivolti in particolare ai membri del cast di colore. Episodi che la produzione e il resto del cast hanno condannato fortemente, esprimendo poi la propria solidarietà ai colleghi. "J.R.R. Tolkien ha creato un mondo che, per definizione, è multiculturale. Un mondo in cui popoli liberi di razze e culture diverse si uniscono, comunemente, per sconfiggere le forze del male. Gli Anelli del Potere lo riflette”, si leggeva in una nota condivisa nei profili social della serie. "Il nostro mondo non è mai stato tutto bianco, la fantasia non è mai stata tutta bianca, la Terra di Mezzo non è tutta bianca. I BIPOC [neri, indigeni e persone di colore] appartengono alla Terra di Mezzo e sono qui per restare".