Il Signore degli Anelli: Un cavallo muore sul set della serie, PETA chiede di non usare più animali veri

Un cavallo di scena è morto durante le riprese de Gli Anelli del Potere: gli Amazon Studios si dicono profondamente rattristati, ma l'organizzazione no-profit a sostegno dei diritti degli animali tuona: "Avete la CGI, basta cavalli veri".

Un cavallo coinvolto nella produzione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è morto la scorsa settimana sul set della serie di Prime Video nel Regno Unito, dove si sta attualmente girando la seconda stagione. Lo hanno confermato tramite una dichiarazione i rappresentanti degli Amazon Studios che si sono detti profondamente rattristati per l'accaduto.





Un cavallo è morto sul set de Gli Anelli del Potere: Cosa è successo

"Siamo profondamente rattristati nel confermare che un cavallo di produzione è morto il 21 marzo. L'incidente è avvenuto la mattina mentre il cavallo stava facendo delle esercitaizoni prima delle prove. L'addestratore non vestiva abiti di scena e le riprese dovevano ancora iniziare. Erano presenti sia un veterinario che un rappresentante dell'American Humane Association. L'autopsia indipendente ha confermato che il cavallo è morto per insufficienza cardiaca", si legge nel comunicato diffuso dagli Amazon Studios.

Stando a quanto riportato da Deadline, quel giorno sul set della serie di Prime Video erano presenti più di 30 cavalli messi a disposizione da The Devil's Horsemen, azienda che ha sede nel Buckinghamshire operando in tutta Europa e che fornisce spesso animali di questo tipo alle produzioni cinematografiche e televisive (in passato lo ha fatto con Wonder Woman, Justice League, Il Trono di Spade e molte altre). Questa è la prima volta, in 50 anni di storia dell'azienda, che un loro cavallo viene a mancare mentre è impiegato su un set. Secondo il Daily Mail, il cavallo in questione si sarebbe accasciato mentre veniva preparato insieme agli altri per una scena di battaglia.

L'appello di PETA: "Non usate più animali veri"

Tragedie del genere, purtroppo, continuano a verificarsi sui set dei film e delle serie tv. La scorsa estate, per esempio, un cavallo è morto durante le riprese di The Gilded Age di HBO. In passato almeno tre cavalli sono morti sul set della serie Luck, che era incentrata proprio sulle corse ippiche. Allo stesso modo, più di una dozzina di animali, compresi cavalli, sono morti durante la realizzazione de Lo Hobbit. Per questo, da alcuni anni a questa parte, l'organizzazione no-profit PETA e altre associazioni animaliste si stanno battendo affinché i produttori non utilizzino animali veri durante le riprese, prediligendo in sostituzione gli effetti visivi che ormai possono contare su tecnologie sempre più avanzate di computer grafica.

Tramite un comunicato, così PETA ha condannato l'incidente avvenuto sul set de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: "Sembra che vivere sottoterra con gli orchi sia la norma per i produttori de Il Signore degli Anelli, perché hanno la possibilità di utilizzare CGI, piattaforme meccaniche e altri metodi umani che non farebbero correre verso la morte cavalli vulnerabili sul set. PETA chiede ai creatori dello show, e a tutti gli altri produttori, di cercare metodi alternativi senza usare veri cavalli. Se non possono evitare di sfruttare gli animali per la loro arte, dovrebbero trovare un nuovo mezzo, perché nessuno vuole vedere uno spin-off per la tv con il tormento come tema".