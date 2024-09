Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: Qual è la differenza tra Hobbit e Pelopiedi?

News Serie TV

Esiste una differenza tra Hobbit e Pelopiedi? Se i primi sono apparsi nella trilogia cinematografica di Peter Jackson, i secondi invece guidano la serie di Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Chi ha dimestichezza con l'universo fantasy creato da J.R.R. Tolkien potrebbe già possedere quest'informazione. Chi ha apprezzato la trilogia de Il Signore degli Anelli sul grande schermo e il successivo spin-off cinematografico dedicato a Lo Hobbit si sarà chiesto: chi sono, quindi, i Pelopiedi nella Serie TV Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere? E, soprattutto, qual è la differenza tra un Hobbit e un Pelopiedi (detto Harfoot in lingua originale)?

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: La differenza tra Hobbit e Pelopiedi

Una domanda più che legittima, considerato che la differenza (per quanto sottile) c'è. Quando Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è arrivata con la prima stagione su Prime Video nel 2022, ha introdotto i Pelopiedi, creature le cui dimensioni ricordavano per l'appunto gli Hobbit della Contea. Già nei suoi racconti, Tolkien ha menzionato i Pelopiedi raccontando le storie della Terra di Mezzo e definendoli gli antenati degli Hobbit. Nel prologo esteso de La Compagnia dell'Anello, come riferisce Collider, l'autore aveva precisato che i Pelopiedi "avevano la pelle più scura, erano più piccoli e più bassi ed erano senza barba e senza scarpe. Avevano mani e piedi puliti e agili e preferivano gli altopiani e le colline". Anche l'origine del nome "harfoot" deriva da peli e piedi, quindi piedi pelosi come poi saranno identificati anche gli Hobbit.

Tolkien, del resto, ha menzionato tre tipologie di Hobbit: i primi furono proprio i Pelopiedi, a cui vanno aggiunti Sturoi e Paloidi. Mentre gli Sturoi erano più grandi di stazza e tendevano a stabilirsi in pianura o lungo i fiumi, i Paloidi avevano pelle e capelli più chiari, erano un po' più alti e vivevano nei boschi. A differenza degli Hobbit che incontreremo più avanti, i Pelopiedi sono nomadi, si spostano di continuo e non si fermano mai troppo a lungo in un posto. In più non si fermano neppure per aiutare chi resta indietro in difficoltà. Una realtà diversa dagli Hobbit che abbiamo incontrato ne Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello, in cui vivono perlopiù in sicurezza nella Contea e darebbero la vita per proteggersi gli uni con gli altri. In ogni caso, stando ai racconti di Tolkien, saranno proprio i Pelopiedi i primi a insediarsi nella Contea, unendosi ai Paloidi. Dalla loro unione, più avanti, nascerà la comunità degli Hobbit.