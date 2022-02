Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, le prime epiche foto della serie tv da Vanity Fair

News Serie TV

L'anteprima anticipa l'uscita del primo teaser trailer, domenica durante il Super Bowl.

Sono ore concitate per i fan de Il Signore degli Anelli. Questa domenica, durante il 56° Super Bowl, l'evento più visto della tv americana, Prime Video mostrerà il primo teaser trailer del suo progetto più ambizioso, senza se e senza ma la serie più attesa di questo 2022: Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, primo adattamento televisivo dell'epica saga fantasy di J.R.R. Tolkien. Tuttavia, mentre prosegue l'attesa, nelle pagine online di Vanity Fair sono spuntate una quantità smisurata di foto ufficiali, le prime a ritrarre i numerosi personaggi che popoleranno il complesso mondo della serie, dei quali solo pochi giorni fa erano state diffusi dei poster che li mostravano solo in parte.

La trama de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Scritta da J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek 4) e in streaming dal 2 settembre, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Il drama epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un'era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi - alcuni noti, altri nuovi - mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

Le foto

Gli scatti ritraggono Morfydd Clark (His Dark Materials) nel ruolo di una giovane Galadriel che fuoriesce da uno specchio d'acqua, e nuovamente in un'armatura, quella di comandante degli Eserciti del Nord.

Exclusive 🚨: V.F. has your first official look at @PrimeVideo’s The Lord of the Rings: #TheRingsOfPower. Welcome back to Middle-earth. https://t.co/Tabxf9CzoL — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

There will be one show to rule them all. V.F. has your exclusive first look at #TheRingsOfPower, a billion-dollar saga set thousands of years before J.R.R. Tolkien’s legendary trilogy. https://t.co/IiONbVbC2k — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

Sophia Nomvete è la principessa nana Disa, in piedi all'ingresso del brulicante regno sotterraneo di Khazad-dûm. Robert Aramayo (Il Trono di Spade) impersona invece l'elfo Elrond, descritto come un giovane leader politicamente ambizioso, mentre un'altra immagine, scattata nel villaggio di Tirharad, mostra Bronwyn (Nazanin Boniadi, Counterpart), una guaritrice e madre single, con il suo amore proibito, l'elfo silvano Arondir (Ismael Cruz Córdova, Berlin Station), un personaggio creato appositamente per la serie.

In a bold move, #TheRingsOfPower condenses Tolkien’s Middle-earth timeline and adds entirely new characters. Sophia Nomvete’s dwarven princess, Disa, and Ismael Cruz Córdova’s Silvan elf, Arondir, broaden the notion of who lives in Middle-earth.



🔗: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/s2MXkGpQXm — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

Dopo un'altra foto di Arondir e di Galadriel riunita con Elrond nel maestoso regno elfico di Lindon, lo scatto successivo mostra Charlie Vickers (I Medici) nei panni di Halbrand, un personaggio nuovo in fuga dal suo passato. Segue un momento delle riprese con Galadriel e lo stesso Halbrand in mezzo a una tempesta.

#TheRingsOfPower, set within Tolkien’s Second Age, will juggle 22 stars and multiple storylines—from deep within the dwarf mines to the elven kingdom of Lindon. Here, the adventures of the fellowship are still some 2,000 years in the future.



🔗: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/FOQFHUKNQ3 — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

Despite being set thousands of years before the stories we know, familiar immortals do turn up as their younger selves: Morfydd Clarke as the elven queen Galadriel, now a hardscrabble warrior leading the Northern Armies.



🔗: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/qZvMELiNqt — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

Infine, curiosando nell'articolo, ci si può inbattere nelle foto di Durin IV (Owain Arthur, Casualty), principe di Khazad-dûm; di Bronwyn nella sua farmacia nelle Terre del Sud delle Terre di Mezzo; del regista J.A. Bayona insieme con due cacciatori nomadi che vagano per i campi della Terra di Mezzo; e degli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay dietro le quinte della serie in Nuova Zelanda.