Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si mostra nel primo, meraviglioso teaser trailer

News Serie TV

L'epica serie fantasy tratta dalla saga di J.R.R. Tolkien debutterà su Prime Video il 2 settembre.

Immagini così belle per una serie fantasy forse non si erano mai viste in tv, neppure in alcuni cult del recente passato. Dopo l'enorme riserbo che ha circondato la produzione sin dal suo annuncio oltre quattro anni fa, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si è rivelata in tutta la sua bellezza e ricchezza in un teaser trailer andato in onda negli Stati Uniti la scorsa notte durante l'evento televisivo più visto dell'anno, il Super Bowl. La prima serie tv basata sull'epica saga fantasy di J.R.R. Tolkien e la più costosa mai realizzata (solo le immagini a dare ora un senso a quel miliardo di dollari che Amazon Studios si è impegnata a investire nella produzione in questi ultimi e negli anni a venire), Gli Anelli del Potere debutterà in streaming su Prime Video il 2 settembre, con un nuovo episodio disponibile ogni venerdì. Ecco dunque il primissimo trailer in italiano della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere





La trama de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

La clip di un minuto ha offerto agli spettatori del Super Bowl e ora di tutto il mondo i primissimi scorci sulla mitica Seconda Era di Tolkien, svelando una leggenda tutta nuova messa insieme dagli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek 4). Il teaser mostra alcuni dei personaggi - elfi, nani e uomini - interpretati dal numeroso cast della serie e alcuni dei luoghi che spaziano nell'Arda, conducendo il pubblico in un viaggio pieno di azione, meraviglia ed emozione con la magnificenza dello stile cinematografico che abbiamo visto nei diversi film tratti dalla saga.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porta per la prima volta sullo schermo le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo drama epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, in un'era lontana in cui grandi poteri furono forgiati, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di sprofondare tutto il mondo nell'oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi - alcuni già noti, altri nuovi - mentre si apprestano a fronteggiare il lungamente temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo (in altre parole: Sauron). Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

I personaggi

Morfydd Clark (His Dark Materials) interpreta una giovane Galadriel, comandante degli Eserciti del Nord e portatrice di uno degli Anelli del Potere. Robert Aramayo (Il Trono di Spade) è invece il mezzelfo Elrond, un leader politicamente ambizioso e il futuro fondatore del regno elfico di Gran Burrone (Rivendell). Nell'anteprima si vedono anche Owain Arthur (Casualty) nei panni di Durin IV, il principe del regno nanico di Khazad-dûm; Sophia Nomvete della principessa nana Disa, un nuovo personaggio creato per la serie; e Ismael Cruz Córdova (Berlin Station) dell'elfo silvano Arondir, anch'esso creato per la serie. Stando a un'anteprima apparsa alla fine della scorsa settimana su Vanity Fair, il racconto avrà inizio all'indomani della sconfitta dell'Oscuro Signore Morgoth e della scomparsa del suo apprendista Sauron, con Galadriel che dà la caccia alle restanti parti coinvolte nell'omicidio di suo fratello.