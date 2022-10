Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, iniziate le riprese della seconda stagione

News Serie TV

La produzione della serie fantasy si è spostata dalla Nuova Zelanda al Regno Unito.

La Terra di Mezzo cambia destinazione ma lo spirito de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere rimane lo stesso. Quando mancano solo 10 giorni all'uscita su Prime Video del gran finale della prima stagione della serie fantasy basata sull'opera di Tolkien, iniziano ufficialmente i lavori della seconda. Sono iniziate infatti le riprese dei nuovi episodi la cui produzione è stata spostata dalla Nuova Zelanda al Regno Unito.

Gli Anelli del Potere 2: Al via le riprese vicino Londra

La produzione de Gli Anelli del Potere 2 è iniziata in un nuovo hub di Amazon presso i Bray Studios, poco fuori Londra. La prima stagione della serie era stata girata in Nuova Zelanda, negli stessi luoghi delle trilogie cinematografiche, durante la pandemia e per un periodo lungo ben 18 mesi. Per la seconda stagione, che sarà composta da otto episodi come la prima, Amazon ha spostato la produzione nel Regno Unito per abbattere alcuni costi e per accentrare il lavoro in un hub multishow. Tra le novità della seconda stagione c'è un nuovo personaggio, Círdan (il cui interprete non è stato ancora annunciato), descritto come uno dei più vecchi e saggi degli elfi.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere vince il primo round della guerra degli ascolti Leggi anche

La prima stagione della serie sta seguendo un gruppo di eroi che si trovano in vari angoli del fantastico mondo creato da Tolkien e uniscono gradualmente le forze per combattere l'oscurità che si sta per abbattere ancora una volta sulla Terra di Mezzo nella leggendaria Seconda Era. Come certificato da Nielsen, nei primi giorni dall'uscita la serie ha accumulato 1,25 miliardi di minuti di visione solo negli Stati Uniti. Un successo che, secondo i dati diffusi da Prime Video, si tradurrebbe in ben 25 milioni di spettatori solo nel giorno di debutto. Numeri sicuramente incoraggianti che spingono lo streamer a investire molte energie sulla seconda stagione.