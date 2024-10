Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere avrà una terza stagione? Tutto quello che sappiamo

News Serie TV

La seconda stagione della serie fantasy è arrivata a conclusione su Prime Video che non ha ancora ufficializzato un terzo capitolo: ma il rinnovo potrebbe essere vicino. Ecco perché.

Nella Terra di Mezzo ci sono ancora tante storie da raccontare. La seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è appena terminata su Prime Video e i fan sono preoccupati perché il servizio di video in streaming non ha ancora dato l'okay per un terzo capitolo dell'epica saga basata sull'opera di J.R.R. Tolkien. Ma, a quanto pare, non c'è da allarmarsi perché tutto lascia presagire che l'annuncio ufficiale della terza stagione sia vicinissimo. Ecco tutti gli indizi che lo suggeriscono.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 ci sarà?

Dopo il finale della seconda stagione ricco di rivelazioni, gli showrunner della serie JD Payne e Patrick McKay hanno dichiarato di aver lavorato già alla storia della prossima stagione e di essere prontissimi. Il piano originale di Prime Video prevede una storia che duri circa 50 ore, motivo per cui il servizio ha interesse a mantenere viva l'attenzione nei confronti del titolo. Gli showrunner hanno stretto accordi pluriennali con lo streamer e hanno già messo in piedi una stanza degli sceneggiatori per i nuovi episodi.

Eppure i fan, negli ultimi mesi, hanno vissuto nell'incertezza, soprattutto se consideriamo che la seconda stagione era stata ordinata anni prima del debutto della prima. Tutto ci fa pensare, tuttavia, che un annuncio di Prime Video sia imminente. The Hollywood Reporter osserva che durante un evento dedicato agli inserzionisti tenutosi a Londra la scorsa settimana, Amazon MGM Studios ha pubblicizzato i contenuti de Gli Anelli del Potere coinvolgendo diversi membri del cast dello show (Cynthia Addai-Robinson, Charlie Vickers e Sophia Nomvete). Un'operazione del genere non viene messa in moto quando non si prevede di promuovere una serie negli anni a venire.

I numeri della seconda stagione

La seconda stagione della serie fantasy, aveva fatto sapere Amazon, in soli 11 giorni dall'uscita aveva raggiunto già 40 milioni di spettatori a livello globale e adesso la direttrice dello studio Jennifer Salke ha detto agli inserzionisti che ha coinvolto oltre 55 milioni di spettatori. Il servizio si aspetta che la seconda stagione alla fine raggiunga i numeri della prima stagione, vale a dire oltre 150 milioni di visualizzazioni (sottolineiamo, tuttavia che Amazon non ha reso palesi le metriche che usa per contare le visualizzazioni ma ha fatto sapere che lo show si è affermato tra le serie Top 5 più viste di sempre sulla piattaforma). Gli Anelli del Potere ha raggiunto anche la vetta della classifica Nielsen durante la sua seconda settimana, con oltre 1 miliardo di minuti di visione. Nonostante le critiche contrastanti, Prime Video continua a sostenere il titolo, uno dei più costosi degli ultimi anni, lo ricordiamo. Aspettiamoci dunque ben presto un annuncio di rinnovo ufficiale.