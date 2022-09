Il Signore degli Anelli: Conosciamo Nori e Poppy, i pelopiedi de Gli Anelli del Potere

News Serie TV

Le attrici Markella Kavenagh e Megan Richards parlano dei loro personaggi, Nori e Poppy.

Com'è giusto che fosse, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, l'ambiziosa nuova serie di Prime Video basata sulla popolare saga fantasy di J.R.R. Tolkien, ha riservato un ruolo chiave ai mezzuomini coi capelli riccioluti così tanto amati dai fan dei libri e dei film. Ci troviamo nella Seconda Era, migliaia di anni prima della nascita di famosi hobbit come Bilbo o Frodo. Markella Kavenagh e Megan Richards interpretano Elanor 'Nori' Brandipiede e Poppy Grandesprezzo, due di queste curiose creature coinvolte come spesso succede ai mezzuomini in alcune delle selvagge avventure della Terra di Mezzo. Hanno i piedi pelosi e sono piccole di statura, ma non chiamatele semplicemente hobbit. Sono pelopiedi, i primi predecessori degli abitanti della Contea. Ruoli che le due attrici hanno ottenuto senza neppure sapere quali fossero.

I pelopiedi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

In un'intervista con Entertainment Weekly, Kavenagh e Richards hanno rivelato di aver fatto un'audizione per un progetto senza titolo di Amazon e di aver saputo dei loro piccolissimi personaggi solo quando hanno ottenuto i ruoli, sono andate in Nuova Zelanda e hanno parlato con gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay. "Ero felicissima di approfondire questo mondo così pieno di immaginazione. Non mi sembra ancora vero", ha detto Richards.

Come Frodo e Sam, Nori e Poppy sono migliori amiche, e vagano per la Terra di Mezzo con altri pelopiedi nomadi. Nori è la più avventurosa delle due e, sebbene sia fedele alla sua famiglia, nutre un "desiderio innato di avventura", ha detto Kavenagh. "A volte la sua assunzione di rischi può mettere in pericolo altre persone. Ma, alla fine, lo fa con le migliori intenzioni". Poppy al contrario è più cauta, ma ha anche uno spirito sarcastico. La sua lealtà verso Nori la porta spesso ad accompagnarla nelle sue scappatelle, proprio come ha fatto (o farà) Sam con Frodo. "Sente che il modo migliore per proteggere tutti - la comunità, se stessa e Nori - sia essere al fianco di Nori", ha spiegato Richards. "Questa è una sua decisione e ne consegue l'avventura".

Nei panni di un pelopiede

Una volta in Nuova Zelanda, Kavenagh e Richards si sono dovute dare subito da fare per calarsi perfettamente nei panni di un pelopiede, diventando nel frattempo amiche a loro volta. Non solo hanno indossato protesi per le orecchie e perfezionato l'accento d'ispirazione sud-irlandese dei mezzuomini. Hanno trascorso del tempo indossando enormi pantofole e lavorando con appositi coach per capire esattamente come camminano i pelopiedi. "Abbiamo letteralmente camminato con questi piedi, provando", ha detto Kavenagh con una risata. "Dovevi realmente sprofondare nel terreno, sentirti immerso e sentire quell'andatura nel tuo corpo".

Sebbene siano nuove creazioni, la speranza delle due attrici è che il pubblico si innamori di Nori e Poppy nello stesso modo in cui hanno fatto loro. "Sì, ci sono le protesi, i costumi e le location. Ma credo ci siano quei temi dell'amore, dell'amicizia e dell'unità di fronte alle avversità che sono ancora riconducibili alla nostra vita reale", ha concluso Kavenagh.