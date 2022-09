Il Signore degli Anelli: Chi è lo Straniero ne Gli Anelli del Potere? Le teorie

News Serie TV

I primi due episodi della serie di Prime Video hanno introdotto un personaggio misterioso sulla cui identità i fan stanno già speculando parecchio: ecco cosa sappiamo.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha conquistato oltre 25 milioni di spettatori globali nel suo primo giorno diventando in più grande debutto di sempre di Prime Video. A colpire gli spettatori - fan di Tolkien e non - è stata soprattutto la potenza visiva della serie. Ma c'è anche un altro dettaglio su cui, nelle ultime ore, si stanno arrovellando i fan e su cui sono state già elaborate teorie. Se avete visto i primi due episodi, infatti, vi sarete chiesti anche voi chi è il personaggio interpretato da Daniel Weyman e chiamato, per ora, Lo Straniero. Si tratta di un misterioso uomo/alieno arrivato a Rhovanion, la casa dei Pelopiedi, trasportato da un'enorme palla di fuoco schiantatasi al suolo. Cosa sappiamo? Abbiamo selezionato dal web le teorie più interessanti.

Gli Anelli del Potere: Chi è 'L'uomo meteora'?

Soprannominato ben presto 'L'uomo meteora', lo Straniero è arrivato nella Terra di Mezzo trasportato proprio da una non ben precisata palla di fuoco (che però misteriosamente non brucia). Tutti hanno visto la meteora attraversare il cielo ma solo la Pelopiede Nori (Markella Kavenagh) si è trovata vicino al luogo della caduta del misterioso oggetto conoscendo per prima il un misterioso uomo barbuto. Lei e l'amica Poppy (Megan Richards) sono le uniche a conoscenza del segreto e, durante l'episodio 2, tengono nascosto l'uomo agli altri membri della loro comunità. Ma chi è questo Straniero? È assai probabile che la serie stia preparando una grande rivelazione sull'identità del personaggio che verrà svelata a un certo punto nei prossimi episodi. Non sapendone di più, per il momento possiamo solo fare qualche ipotesi.

Gandalf

Una teoria tanto suggestiva quanto improbabile suggerisce che lo Straniero sia proprio un giovane Gandalf, il personaggio interpretato sul grande schermo da Ian McKellen. In effetti la barba e i capelli arruffati, così come l'enorme palla di fuoco (sappiamo che Gandalf ha l'abilità di produrre fuoco), potrebbero facilmente farci pensare a lui. Ma questa teoria presenta molte criticità: per prima cosa Gandalf non appare nella Terra di Mezzo fino alla Terza Era, a migliaia di anni dalla linea temporale de Gli Anelli del Potere (Prime Video ha i diritti sulla Seconda Era e non può coprire in alcun modo gli eventi che sono al centro delle trilogie di Peter Jackson). Certo, sappiamo che Gandalf esisteva già molto prima della Terza Era, infatti fa parte dei Maiar, un gruppo di esseri divini presenti dall'inizio dei tempi. In epoche precedenti si trovava a Valinor ed era conosciuto come Olórin; fu poi inviato nella Terra di Mezzo nella Terza Era con altri quattro Maiar per aiutare a sconfiggere Sauron. Prendendosi una libertà creativa, gli autori de Gli Anelli del Potere potrebbero aver anticipato alla Seconda Era il suo arrivo, ma questa non ci sembra la teoria più convincente.

Uno stregone blu

Sembra più probabile, invece, che lo Straniero sia un Maiar, ma non Gandalf in particolare. Nelle poche scene che abbiamo visto di lui negli episodi 1 e 2, lo Straniero mostra di avere alcune abilità magiche. Tolkien ci dice molto poco degli Istari prima della Terza Era ma, escludendo gli stregoni più famosi, lo Straniero potrebbe essere uno dei due maghi Istari meno conosciuti, cioè Alatar o Pallando. In uno dei volumi de La storia della Terra di Mezzo si dice che gli stregoni blu sono arrivati nella Terra di Mezzo proprio nella Seconda Era. Arrivarono all'epoca della forgiatura dell'Unico Anello e furono inviati per indebolire il potere di Sauron nelle aree orientali e meridionali del paese. Lo Straniero arriva a Rhovanion, nel nord-est della Terra di Mezzo. Dal momento che gli Anelli del Potere intende raccontare gli eventi che portarono alla creazione dell'anello più potente di tutti, è ragionevole collocare in questo arco temporale gli stregoni blu.

Sauron

C'è poi chi è convinto che Lo Straniero possa essere proprio il grande villain della storia, Sauron. A sostegno di questa teoria c'è la convinzione di Galadriel che crede che Sauron non sia stato sconfitto dopo la caduta di Morgoth ma che stia solo aspettando il momento giusto per colpire di nuovo. Sembra assai probabile che, a un certo punto, la serie ce lo mostrerà. Dal momento che l'attore che lo interpreterà non è stato - per ovvie ragioni - annunciato, è possibile che possa trattarsi proprio di Daniel Weyman che interpreta ora lo Straniero. Forse, almeno all'inizio, si mostra innocuo e innocente con Nori e Poppy ma ci sono già alcuni indizi sulla sua magia oscura. Un esempio è la bellissima costellazione di lucciole che crea in cielo che però subito si dissolve quando tutte le lucciole perdono la vita. Nelle scritture di Tolkien, Sauron adottò un travestimento durante la Seconda Era fingendo di essere amico degli elfi. Non trovate ci siano già delle somiglianze con lo Straniero? Infine, in uno dei character poster della serie - proprio quello che mostra lo Straniero (lo vedete qui in basso) - si vede il personaggio tenere tra le mani una mela. Alcuni ricordano che nella Bibbia la mela è il simbolo del tradimento: potrebbe essere un indizio che suggerisce di non fidarsi dello Straniero?

Speriamo che i prossimi episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere - in arrivo su Prime Video ogni venerdì - svelino nuovi elementi per risalire all'identità dello Straniero. Ma già quello che abbiamo visto nei primi due episodi ci ha incuriosito parecchio.

