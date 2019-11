Il Signore degli Anelli: Amazon rinnova la Serie TV per una seconda stagione

News Serie TV

L'annuncio arriva prima del debutto sulla piattaforma previsto per il 2020.

Ottime notizie dalla Terra di Mezzo! La Serie TV basata sull'acclamato romanzo fantasy di J. R. R. Tolkien Il Signore degli Anelli avrà una seconda stagione. Amazon ha reso nota la notizia mentre ancora si sta girando la prima stagione in Nuova Zelanda e in largo anticipo rispetto all'arrivo della serie su Amazon Prime Video, previsto per il prossimo anno.

The Lord of the Rings sarà ambientata nella Terra di Mezzo durante la Seconda Era ed esplorerà nuove trame precedenti alle vicende de La Compagnia dell'Anello. Siamo infatti nel periodo durante il quale furono creati gli anelli e il malvagio Signore Sauron salì al potere. Nel cast si annoverano Joseph Mawle, conosciuto per il ruolo di Benjen Stark ne Il Trono di Spade, che interpreterà il cattivo Oren, Will Poulter (Black Mirror: Bandersnatch) che sarà un giovane eroe di nome Beldar, Markella Kavenagh (Picnic at Hanging Rock), che interpreterà Tyra. Ulteriori dettagli sul cast e sui loro personaggi sono tenuti ancora sotto chiave. John D. Payne e Patrick McKay, al lavoro anche sul prossimo film di Star Trek, curano le sceneggiature, con la consulenza del veterano de Il Trono di Spade Bryan Cogman, mentre la regia dei primi due episodi è affidata a J.A. Bayona, già all'opera in Jurassic World: Il regno distrutto e The Orphanage.

La decisione di Amazon di ordinare una seconda stagione non sorprende, dal momento che nei progetti della casa di produzione dell'azienda di Jeff Bezos c'erano già più stagioni e, eventualmente, uno o più spin-off da affiancare alla serie. I nostalgici della trilogia campione d'incassi portata al cinema da Peter Jackson avranno sicuramente nuove storie a cui appassionarsi.