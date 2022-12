Il Signore degli Anelli: Amazon ha ascoltato le critiche dei fan a Gli Anelli del Potere e ne terrà conto

News Serie TV

Vernon Sanders, Head of Global Television di Amazon Studios, ha rivelato che Prime Video ha condotto approfonditi studi per catalogare le reazioni dei fan dopo ogni episodio della serie basata sulle opere di Tolkien: dunque le lamentele non resteranno inascoltate?

Pur essendo una delle serie che hanno segnato decisamente il 2022 di Prime Video diventando il più grande debutto di sempre sul servizio di video in streaming di Amazon, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha fatto a lungo parlare di sé per le critiche che ha ricevuto da un cospicuo gruppo di spettatori. Basata sugli amati romanzi fantasy di JRR Tolkien, la prima stagione della serie ha raccontato l'ascesa del male nella Terra di Mezzo durante la Seconda Era. Sebbene l'azione si svolgesse migliaia di anni prima degli eventi dell'acclamata trilogia cinematografica di Peter Jackson, diversi personaggi - tra cui Galadriel (Morfydd Clark) ed Elrond (Robert Aramayo) - sono tornati, anche se molto più giovani. E proprio questa sovrapposizione tra Seconda e Terza Era è stato uno degli elementi più criticati dai fedeli fan di Tolkien (e non solo). Mentre le riprese della seconda stagione sono ancora in corso nel Regno Unito, Vernon Sanders, Head of Global Television degli Amazon Studios, ha rilasciato un'intervista a ComicBook.com rivelando che Amazon ha ascoltato con attenzione le critiche degli spettatori, prendendole molto sul serio.

Il Signore degli Anelli: Le ultime dichiarazioni del capo degli Amazon Studios Vernon Sanders

Sanders ha rivelato che Prime Video ha commissionato degli studi per monitorare le reazioni dei fan in seguito al rilascio di ciascun episodio della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Il dirigente ha ammesso di essere a conoscenza delle critiche mosse da alcuni spettatori che non erano contenti dell'adattamento delle opere di Tolkien. Tuttavia ha detto anche di sentirsi tranquillo, visto il coinvolgimento degli stessi eredi dello scrittore nella creazione della serie. In particolare, ha dichiarato:

"Abbiamo messo in piedi uno studio che coinvolgeva migliaia di persone, tra cui migliaia di fan de Il Signore degli Anelli, per avere un feedback da loro dopo l'uscita di ogni episodio, per capire solo come reagivano. Abbiamo fatto un'indagine a 360 gradi per capirlo davvero. E penso che siamo entrati in contatto con molti fan, sia fan dei libri che fan dei film. Sappiamo anche che c'erano alcuni fan che avevano problemi e si sentivano come se la serie non fosse quello che si aspettavano o non fosse fatta nel modo in cui si aspettavano, ed è naturale. Penso che ogni volta che hai a che fare con qualcosa che è così amato, probabilmente avrai una forte reazione e ti troverai di fronte ad alcune persone che semplicemente non sono d'accordo. Avere a bordo Simon Tolkien e la Tolkien Estate penso ci abbia confortato e fatto capire che stavamo facendo del nostro meglio e che avere il loro sostegno significasse molto".

Le osservazioni dei fan più critici

Ma quali sono state le lamentele più diffuse tra i fan dei libri di Tolkien? Molti si sono lamentati del fatto che alcuni eventi e personaggi della storia siano stati messi insieme per comodità narrativa. La Seconda Era della Terra di Mezzo copre circa 3.500 anni di storia e gli showrunner Patrick McKay e JD Payne hanno condensato gran parte di questo lungo periodo di tempo in soli 8 episodi. Isildur (Maxim Baldry), ad esempio, viene presentato ne Gli Anelli del Potere circa 1.500 anni prima della sua nascita. C'è anche chi ha criticato duramente la mancanza di slancio nella narrazione e ha trovato la sceneggiatura particolarmente debole, salvatasi in corner con il colpo di scena finale sull'identità di Sauron.

Dal momento che gli showrunner de Gli Anelli del Potere hanno in serbo una storia di almeno 5 stagioni, avranno sicuramente modo di aggiustare il tiro per accontentare anche gli spettatori più esigenti.