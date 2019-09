Il Signore degli Anelli: Amazon girerà la serie tv in Nuova Zelanda

News Serie TV

La serie sarà girata nella stessa nazione che ha ospitato la trilogia di Peter Jackson.

Amazon Studios ha annunciato che The Lord of the Rings, prima serie tv basata sull'iconico romanzo fantasy di J.R.R. Tolkien Il Signore degli Anelli, sarà girata in Nuova Zelanda, lo stesso Paese che un ventennio fa ha ospitato le riprese dell'omonima saga cinematografica di Peter Jackson. In particolare, il primo ciak sarà battuto a Auckland nei prossimi mesi, mentre è tuttora in corso la fase di pre-produzione.

Disponibile in streaming su Amazon Prime Video nel 2020, The Lord of the Rings sarà ambientata nella Terra di Mezzo durante la Seconda Era ed esplorerà nuove trame precedenti alle vicende de La Compagnia dell'Anello. Siamo infatti nel periodo durante il quale furono creati gli anelli e il malvagio Signore Sauron salì al potere.

"Mentre cercavamo il luogo in cui avremmo potuto dare vita alla bellezza primordiale della Seconda Era della Terra di Mezzo, sapevamo che dovevamo trovare un posto maestoso, con coste incontaminate, foreste e montagne, che potesse ospitare un set di livello mondiale. E siamo felici di essere ora in grado di confermare ufficialmente la Nuova Zelanda come location per la nostra serie basata su Il Signore degli Anelli di J.R.R. di Tolkien", hanno dichiarato gli showrunner e produttori esecutivi J.D. Payne e Patrick McKay in un comunicato. "Siamo grati al popolo e al governo della Nuova Zelanda e in particolare ad Auckland per averci supportato durante questa fase di pre-produzione. La generosa ospitalità Kiwi con cui ci hanno accolto, ci ha fatto sentire a casa e non vediamo l'ora di approfondire la nostra partnership negli anni a venire".

J.A. Bayona, già all'opera direto la macchina da presa di Jurassic World: Il regno distrutto, dirigerà i primi due episodi. Il cast include al momento Markella Kavenagh e Will Poulter (Black Mirror: Bandersnatch).