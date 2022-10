Il Signore degli Anelli 2, gli showrunner: "Sauron sarà il nostro Walter White"

News Serie TV

Dopo la grande rivelazione sul villain de Gli Anelli del Potere, gli autori della serie di Prime Video lo paragonano al protagonista di Breaking Bad e promettono: "Nella seconda stagione vi daremo la storia che volete".

Il finale della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha svelato il segreto che tanto ha fatto scervellare i fan durante questi primi 8 episodi della serie di Prime Video: l'identità di Sauron, l'iconico cattivo nato dalla penna di Tolkien. Se avete aperto questo link diamo per scontato che abbiate visto l'episodio in questione. In caso contrario, vi invitiamo a non proseguire con la lettura, visto che seguiranno SPOILER. Nell'episodio 8 de Gli Anelli del Potere abbiamo scoperto che Sauron si nascondeva nei panni di Halbrand (Charlie Vickers), l'abitante del Sud che Galadriel ha incontrato per mare e che ha creduto essere il re delle Terre del Sud. Alcuni fan lo avevano già capito, altri sono rimasti sorpresi. Quel che è certo è che nella seconda stagione, attualmente in produzione, la storia di Sauron verrà approfondita. Tanto che gli showrunner della serie JD Payne e Patrick McKay, intervistati da The Hollywood Reporter, hanno parlato di lui come un futuro "Tony Soprano o un Walter White". Ma cosa significa?

Gli Anelli del Potere: Perché "nascondere" Sauron in Halbrand

JD Payne e Patrick McKay hanno spiegato innanzitutto cosa li ha spinti a dare un corpo e un volto a Sauron, che finora i fan de Il Signore degli Anelli conoscevano solo come un'entità malvagia personificata con il famoso Occhio. "Abbiamo ritenuto che Sauron dovesse essere un personaggio a sé stante. Volevamo studiare cosa scorreva dentro di lui e mostrarlo al pubblico così che lo scoprisse man mano mentre diventava il Signore Oscuro. Ora lo conoscete come una persona al di fuori del nome 'Sauron'. In un certo senso, volevamo creare una storia sulle origini per Sauron. Non volevamo fare una serie sulla caccia a Sauron, ma amiamo l'idea di Sauron come un ingannatore che potrebbe, si spera, ingannare parte del pubblico", ha dichiarato McKay.

A ispirarli nella creazione del personaggio di Halbrand/Sauron sarebbe stato il poeta inglese John Milton che nel suo Paradiso perduto dipinge Satana come un personaggio persuasivo e seduttore, con cui il lettore riesce quasi a empatizzare. "In Tolkien Sauron è un ingannatore e sappiamo che nella Seconda Era appare in 'buona forma'. Quindi cosa succede se si avvicina di soppiatto a te ed è in grado di farti simpatizzare con lui e farti essere d'accordo con lui in modo che, una volta che te ne rendi conto, ha già fatto presa su di te?", ha continuato Payne.

Le anticipazioni della seconda stagione

Gli autori si augurano anche che, col senno di poi e in attesa della seconda stagione, anche i fan più critici rivalutino la prima stagione (da alcuni criticata per una trama troppo inconsistente). "Spero che ora gli spettatori riguardino la stagione come un'esperienza diversa, attraverso una nuova prospettiva", si è augurato McKay. Tanto più perché Sauron svolgerà un ruolo importante nella seconda stagione erigendosi a antieroe per eccellenza, sul modello di alcuni dei personaggi più iconici delle serie tv. McKay lo ha paragonato a Tony Soprano de I Soprano e a Walter White di Breaking Bad, entrambi personaggi assai sfaccettati. "Sauron ora può essere semplicemente Sauron. È malvagio, ma in un modo complesso. Se avessimo fatto questa operazione nella prima stagione avrebbe oscurato tutto il resto. Quindi la prima stagione è come Batman Begins e la seconda sarà come il film successivo Il cavaliere oscuro, con Sauron che giocherà a carte scoperte", ha spiegato lo sceneggiatore che ha promesso di "riempire la storia con tutti i pezzi mancanti" nei prossimi episodi. "Potrebbero esserci spettatori che diranno 'Questa è la storia che speravamo di ottenere nella prima stagione!'. Bene, nella seconda stagione gliela diamo", hanno assicurato i co-showrunner. Servirà solo un po' di pazienza visto che le riprese dei nuovi episodi sono iniziate da poco nel Regno Unito e il rilascio della seconda stagione è previsto su Prime Video per il 2024.