Il sequel di The Handmaid's Tale in sviluppo a Hulu

La potenziale serie si basa sul nuovo romanzo di Margaret Atwood I testamenti.

L'universo terrificante eppure intrigante di The Handmaid's Tale potrebbe presto espandersi. Secondo Deadline, la piattaforma di video in streaming Hulu sta valutando con lo showrunner Bruce Miller la possibilità di portare in tv The Testaments, sequel della serie di straordinario successo basato sul romanzo di prossima pubblicazione con il quale Margaret Atwood darà un seguito alle storie narrate ne Il racconto dell'ancella.

Atteso nelle librerie per il 10 settembre, The Testaments (in Italia pubblicato da Ponte alle Grazie con il titolo I testamenti) è ambientato 15 anni dopo gli eventi del primo libro, nel quale - attenzione alle anticipazioni - il destino di Difred è stato lasciato in sospeso. "Quando lo sportello del furgone si è chiuso sbattendo, i lettori non avevano modo di sapere cosa le sarebbe accaduto: libertà, prigione o morte", si legge nella sinossi. "Con I testamenti, l'attesa è finita. Il sequel di Margaret Atwood riprende la storia 15 anni dopo che Difred è andata verso l'ignoto, attraverso i testamenti esplosivi di tre narratrici di Gilead".

La notizia dello sviluppo di un sequel di The Handmaid's Tale, in Italia disponibile in streaming su TIMvision, segue di tre settimane il finale della terza stagione. La serie, che nel 2020 tornerà in tv con un ulteriore ciclo di episodi, è stata premiata con undici Emmy e due Golden Globe, in entrambi i casi come miglior drama. Nel frattempo, il nuovo romanzo della Atwood è stato già inserito tra i finalisti del Man Booker Prize, uno dei premi letterari più prestigiosi al mondo.