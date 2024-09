Il sequel di Orphan Black cancellato dopo una sola stagione

News Serie TV

La serie tv con Krysten Ritter, intitolata Orphan Black: Echoes, non avrà un secondo ciclo di episodi.

Brutte notizie per i fan di Orphan Black: AMC e BBC America non produrranno una seconda stagione di Orphan Black: Echoes, lo spin-off sequel dell'acclamato thriller sci-fi del 2013 in cui Krysten Ritter ha provato a riempire le scarpe di Tatiana Maslany. La notizia della cancellazione segue di tre settimane il finale del ciclo inaugurale.

A proposito di Orphan Black: Echoes

Ambientata nel 2052, trentasette anni dopo la fine delle vicende di Sarah Manning e dei suoi cloni, Orphan Black: Echoes si proponeva di esplorare a fondo la manipolazione scientifica dell'esistenza umana, attraverso le vicende di un gruppo di donne che si insinuano le une nelle vite delle altre e intraprendono un viaggio emozionante, svelando il mistero della loro identità e scoprendo una straziante storia di amore e tradimento.

Ritter interpretava Lucy, una donna con un passato difficile e inimmaginabile in cerca del suo posto nel mondo. Nella serie recitavano anche Keeley Hawes con il ruolo di Kira Manning, la figlia ormai adulta di Sarah, diventata una scienziata, e Rya Kihlstedt di Eleanor Miller, la moglie di quest'ultima, una neuroscienziata con la quale stava crescendo un bambino di nome Lucas.