Il sequel di One Tree Hill in sviluppo a Netflix: Ecco chi torna del cast originario

News Serie TV

La nuova serie sarà ambientata 20 anni dopo l'originale.

Gavin DeGraw tornerà a cantare I Don't Want to Be in tv: il sequel di One Tree Hill, universalmente riconosciuto come uno dei teen drama più belli mai prodotti, certamente tra i più amati dal pubblico, è in sviluppo a Netflix. Lo riporta Deadline, secondo il quale il progetto sta coinvolgendo due delle sue star, Sophia Bush e Hilarie Burton, che oltre a esserne produttrici esecutive riprenderanno i ruoli di Brooke Davis e Peyton Sawyer, rispettivamente.

One Tree Hill: I primi dettagli della serie tv sequel

Nelle mani di Becky Hartman Edwards, nella cui straordinaria carriera coronata da tre nomination agli Emmy ha scritto per successi quali In Living Color, Sex and the City, L'estate in cui imparammo a volare e altre serie teen come Switched at Birth e The Bold Type, la nuova serie sarà ambientata 20 anni dopo le vicende dell'originale e seguirà Brooke e Peyton che, come madri di figli adolescenti, affrontano sfide non sconosciute per chi come loro ha passato quello che ha passato, su temi che riguardano l'amore, le insicurezze e il dolore. Il team di produzione include anche i coniugi Jensen e Danneel Ackles, con quest'ultima in trattativa per tornare nei panni di Rachel Scott, un altro personaggio della serie originale.

One Tree Hill è andata in onda su The WB (poi diventata The CW) per nove stagioni dal 2003 al 2012, riunendo davanti agli schermi fino a oltre 5 milioni di spettatori, numeri lontanissimi dalle odierne medie della rete. Il resto del cast principale includeva Chad Michael Murray (nel ruolo di Lucas Scott), James Lafferty (Nathan Scott), Bethany Joy Lenz (Haley James Scott), Paul Johansson (Dan Scott), Lee Norris (Marvin 'Mouth' McFadden) e Antwon Tanner (Antwon 'Skills' Taylor). Dal 2021, Bush, Burton e Lenz conducono un popolare podcast dedicato alla serie, Drama Queens, al quale di recente si unito anche Robert Buckley (Clay Evans).