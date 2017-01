Il revival di Twin Peaks dal 21 maggio 2017, ufficializzato il numero di episodi

Atteso per oltre un quarto di secolo, il ritorno in tv di Twin Peaks ha finalmente una data. La rete americana Showtime ha annunciato al press tour invernale della Television Critics Association che il revival della serie fenomeno di David Lynch e Mark Frost, che in Italia vedremo in contemporanea su Sky Atlantic, è fissato per il 21 maggio 2017.

"Abbiamo visto tutto" ha detto il presidente del network David Nevins, confermando che sono stati girati 18 episodi. "David Lynch è uno dei più grandi maestri del cinema che conosca. Credo che questa sia la versione puramente eroica di David Lynch e sono entusiasta di mandarla in onda".

Né Nevins né Lynch, ospite a sorpresa del panel, hanno voluto soffermarsi sui dettagli della storia. Il primo ha rivelato soltanto che il revival è stato progettato come una serie evento con una conclusione, e che non dobbiamo aspettarci un trailer nelle prossime settimane, almeno non un trailer tradizionale, perché l'intenzione è mantenere l'assoluto riserbo sui grandi elementi della trama. "La storia degli ultimi sette giorni di Laura Palmer è molto importante per questa" nuova serie, ha detto invece Lynch.

Tutte le nuove Serie TV 2017 più attese