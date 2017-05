Il revival di Twin Peaks: Ascolti modesti negli Stati Uniti

Contorta e fuori dagli schemi com'è, Twin Peaks non è il genere di serie che può piacere alle masse, né si pensava sarebbe stato facile renderla allettante a una nuova generazione di telespettatori attraverso qualcosa di nuovo e moderno ma in forte continuità con due stagioni e un film di storie pregresse. Nonostante le sfide evidenti, deludono non poco i numeri dei primi due episodi del revival in onda negli Stati Uniti domenica scorsa sulla rete via cavo Showtime.

Secondo Deadline, dopo 26 anni di assenza dagli schermi il fenomeno Twin Peaks è riuscito a riunire solo 506,000 spettatori, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.2. La serie è stata battuta sia da The Leftovers (770,000 spettatori), che HBO si è trovata costretta a concludere dopo tre stagioni proprio a causa delle medie d'ascolto basse, sia dalla recente novità di Starz American Gods (631,000 spettatori). E sebbene in onda su un diverso canale, non a pagamento tanto per cominciare, il risultato è lontanissimo da quei 34 milioni di spettatori che ABC riunì nel 1990 con il primissimo episodio.

Per Showtime, tuttavia, non si tratta di un disastro. "Nel mondo in cui viviamo oggi, proporre una programmazione originale che attragga nuovi abbonati è il nostro obiettivo principale", commenta il presidente David Nevins in un comunicato. Alla luce di questo, la rete è felice di festeggiare il maggior numero di iscrizioni al servizio mai registrato nel giorno e nel weekend di debutto di una serie. Inoltre, Twin Peaks ha dominato le conversazioni sui social network a livello nazionale e internazionale, accumulando 4,7 milioni di impressioni su Twitter.

In Italia, il debutto è atteso per venerdì 26 maggio alle ore 21:15 su Sky Atlantic. Gli episodi saranno disponibili anche in streaming su Now TV e le altre piattaforme di Sky Italia.