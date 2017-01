Il revival di Prison Break dal 4 aprile, disponibile un nuovo trailer

La fuga avrà inizio il 4 aprile! Al press tour invernale della Television Critics Association con parte del cast, FOX ha annunciato la data di debutto dell'atteso revival di Prison Break, cogliendo l'occasione per mostrare un nuovo, intendo trailer.

La storia di questi nove nuovi episodi è sorprendente, ricordano il modo triste in cui si era conclusa la serie originale. Infatti, quando alcuni indizi suggeriscono che Michael sia ancora vivo e in detenzione all'estero, Lincoln e Sara uniscono le forze per mettere in atto la più grande fuga di sempre, aiutati dagli altri tre famosi fuggitivi di Fox River Sucre, T-Bag e C-Note. Una nuova pagina per la quale Wentworth Miller, interprete di Michael, ha detto bisogna ringraziare anche The Flash, perché riunendolo con Dominic Purcell ha scatenato in molti il desiderio di un ritorno di Prison Break. "Non ci vedevamo da circa cinque anni", ha detto. "Ci siamo ritrovati sul set [di The Flash], a parlare dei vecchi tempi, e da quelle conversazioni è emersa la volontà di rifare Prison Break".

Ovviamente, visti i loro impegni, così come gli impegni degli altri attori coinvolti (come Sarah Wayne Callies, star di Colony), riunirli è stato un percorso complesso, la ragione principale per cui gli episodi sono stati ridotti da 10 a 9. "Avevo scritto una storia molto articolata che si sviluppava in 10 episodi", ha rivelato l'ideatore Paul Scheuring. Ma "non avevamo abbastanza tempo, così abbiamo fuso due di quegli episodi in uno". Ma non tutto il male viene per nuocere. In questo modo, "non c'è tempo per le cazzate", ha spiegato. "È una storia molto concisa con una sua conclusione. Un thriller costante, pieno di colpi di scena e rivelazioni. Davvero molto densa".