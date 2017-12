Il revival di Pappa e ciccia: Svelato il nuovo personaggio di Sarah Chalke

La notizia non è nuova: l'atteso revival di Pappa e ciccia coinvolge sia Lecy Goranson che Sarah Chalke, le attrici che nella serie degli Anni '90 si sono succedute un paio di volte nel ruolo di Becky Conner, la figlia maggiore di Dan e Annarosa. Sappiamo anche che a riprendere il personaggio è Goranson, la prima ad aver interpretato Becky, e che alla Chalke ne è stato affidato uno nuovo. Ebbene, sette mesi dopo l'ordine dei 9 nuovi episodi, la sua identità è stata infine svelata.

Secondo Entertainment Weekly, Chalke interpreta Andrea, una donna sposata del ceto medio la quale assume Becky (Goranson) come sua surrogata. Oltre a portare un certo caos in famiglia, il colpo di scena dà ai produttori l'opportunità di sottolineare l'importanza che entrambe le attrici hanno avuto e continuano ad avere per lo show. "Amo la parte! È così divertente interpretarla", è stato il commento della Chalke. Poi ha aggiunto: "Sono stata felice di sapere che la serie sarebbe tornata. Penso che i tempi siano perfetti. Oggi, con il paese così diviso, credo ci voglia uno show come questo che unisca le persone. Le sceneggiature sono straordinarie, e molto divertenti".

Roseanne tornerà in onda negli Stati Uniti su ABC il 27 marzo. Nella serie originale, Goranson interpretò Becky fino alla quinta stagione. L'attrice, che lasciò la serie per frequentare il college, fu sostituita dalla Chalke nelle successive due, e nuovamente nell'ultima, la nona.