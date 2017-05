Il revival di Pappa e ciccia: Svelato il destino di Dan

Sin da quando si sono diffuse le prime notizie sul ritorno in tv di Roseanne, la sitcom di culto degli Anni '80 e '90 conosciuta in Italia con il titolo Pappa e ciccia, la domanda più ricorrente è stata: come sarà gestita la morte di Dan? John Goodman, premiato con un Golden Globe e nominato sei volte all'Emmy per il suo ruolo nella serie, lo ha svelato al sito TVLine.

Il marito di Annarosa (Roseanne Barr) e il padre di Becky (interpretata nuovamente da Lecy Goranson), Darlene (Sara Gilbert) e D.J. (Michael Fishman), Dan era morto nell'ultima stagione della serie originale a causa di un'infarto. Goodman ha rivelato però che lui "sarà vivo e vegeto" quando Roseanne tornerà sugli schermi, aggiungendo: "Faranno finta che non sia mai successo". Una fonte vicina alla produzione ha confermato le parole dell'attore, aggiungendo che la morte di Dan non sarà l'unica rivelazione nel finale del 1997 che gli autori ignoreranno nel revival.

ABC ha ufficializzato il ritorno in tv di Pappa e ciccia la scorsa settimana agli Upfront di New York, precisando che gli 8 nuovi episodi ordinati andranno in onda negli Stati Uniti all'inizio del prossimo anno. Oltre ai membri del cast citati, torneranno Laurie Metcalf e Sarah Chalke. La prima riprenderà il ruolo di Jackie, la sorella di Annarosa che nel finale si era scoperto essere lesbica. Chalke, che aveva fatto suoi i panni di Becky nella sesta stagione, interpreterà invece un ruolo differente.