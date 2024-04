Il revival di Melrose Place con il cast originale è in sviluppo

News Serie TV

Heather Locklear, Laura Leighton e Daphne Zuniga riprenderanno i loro ruoli nella nuova serie.

Dopo innumerevoli giri, il piccolo schermo potrebbe fermarsi nuovamente al 4616 Melrose Place di West Hollywood, in California, uno dei complessi di appartamenti più famosi della tv. Secondo Deadline, l'ideatrice di Insatiable Lauren Gussis è al lavoro sullo sviluppo di un revival del soap drama di culto degli anni '90 Melrose Place, con i membri del cast originale Heather Locklear, Laura Leighton e Daphne Zuniga nuovamente nei panni dei loro personaggi.

Il ritorno di Melrose Place: I primi dettagli del revival

La nuova serie riprende il racconto diversi anni dopo l'originale Melrose Place per fornire un aggiornamento sulle vite dei suoi amati personaggi. Tutto ricomincia quando gli ex residenti del piccolo complesso si riuniscono in seguito alla morte improvvisa di uno dei loro più cari amici. Ma, ben presto, la rimpatriata rivela vecchi traumi, riaccende vecchie storie d'amore, risveglia vecchi risentimenti e rivela nuovi segreti, gettando i personaggi in un dramma caotico che ricorda il passato ma ha una prospettiva molto più moderna. Locklear, Leighton e Zuniga, gli unici membri del cast originale al momento confermati, torneranno a indossare i panni di Amanda Woodward, Sydney Andrews e Jo Reynolds rispettivamente. Secondo il sito, a loro dovrebbero aggiungersene degli altri se il progetto andrà avanti.

Spin-off dell'altrettanto popolare Beverly Hills, 90210, Melrose Place, entrambe una creazione dello stesso Darren Star di Sex and the City e Emily in Paris, è andata in onda sulla FOX per sette stagioni dal 1992 al 1999. Nel racconto delle avventure spesso scandalose dei giovani residenti dell'omonimo complesso di appartamenti a Los Angeles, la Amanda di Heather Locklear era un pezzo grosso della pubblicità e la proprietaria di Melrose Place, la Sydney di Laura Leighton era una cameriera/prostituta/spogliarellista/receptionist sorella minore di Jane (Josie Bissett), mentre la Jo di Daphne Zuniga era una fotografa arrivata da New York City. Nel 2009, The CW aveva portato in tv un remake omonimo, incentrato su una nuova generazione di giovani professionisti arrivata al 4616 di West Hollywood, ma l'aveva cancellato dopo una sola stagione. Anche in quell'occasione Locklear, Leighton e Zuniga avevano ripreso i loro personaggi, come guest star.