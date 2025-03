Il revival di Malcolm, tornano tutti tranne uno: Le ultime novità sul cast

News Serie TV

Annunciati due ritorni e un recasting nel revival di Malcolm. Inoltre, tre giovani attori si sono uniti al cast. Ecco chi interpreteranno.

I fan di Malcolm possono tirare un sospiro di sollievo: il revival di quattro episodi ordinato da Disney+ lo scorso dicembre coinvolgerà tutta la famiglia originale ad eccezione di una sola prevedibile defezione. È stato annunciato infatti che Christopher Masterson e Justin Berfield si sono aggiunti ai già confermati Frankie Muniz (interprete di Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois) e Bryan Cranston (Hal), riprendendo i ruoli di Francis e Reese, i fratelli maggiori di Malcolm. Non ci sarà invece Erik Per Sullivan (nella foto, a sinistra), interprete del minore Dewey, sostituito nel ruolo da un sorprendentemente somigliante Caleb Ellsworth-Clark (nel riquadro).

Il revival di Malcolm: La trama e tutte le nuove aggiunte al cast

La miniserie vedrà Malcolm e sua figlia trascinati nel solito caos della loro famiglia quando Hal e Lois richiedono la sua presenza per la festa del loro 40° anniversario di matrimonio. Dalle notizie precedenti sappiamo che Malcolm sarà accompagnato anche da Tristan, la sua affascinante e supponente fidanzata, la quale, secondo qualsiasi standard razionale, è decisamente fuori dalla sua portata, interpretata da Kiana Madeira (Fear Street).

A quest'ultima si sono aggiunti nelle scorse ore altri tre attori. Anthony Timpano (Riverdale) vestirà i panni di Jamie, l'altro dei tre fratelli minori di Malcolm, che all'epoca della serie originale era stato mostrato come un neonato e poi come un bambino piccolo. Vaughan Murrae (The Way Home) interpreterà Kelly, la cui esistenza era stata rivelata nel finale della serie, quando Lois si era mostrata con un test di gravidanza positivo in mano. Kelly è un personaggio non binario, descritto come autosufficiente, bravo a scuola e più saggio di chiunque altro in famiglia. Keeley Karsten (Hunters), invece, è stata scelta per il ruolo di Leah, la figlia di Malcolm.

In merito all'assenza di Per Sullivan, la notizia come dicevamo non arriva inaspettata, visto l'addio dell'ex attore al mondo della recitazione. In un'intervista dello scorso anno, Kaczmarek aveva spiegato che Per Sullivan "ha iniziato [a recitare in Malcolm] a 7 anni, ha finito a 14" e "non era affatto interessato alla recitazione", aggiungendo che sta frequentando "una prestigiosa università americana", dove sta seguendo un corso di laurea in letteratura vittoriana.