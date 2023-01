Il revival di Criminal Minds rinnovato a Paramount+

News Serie TV

In Italia, i nuovi episodi dello storico crime drama stanno per arrivare in streaming su Disney+.

Ora che sono tornati, gli agenti dell'Unità di Analisi Comportamentale non hanno nessuna intenzione di lasciare le scene del crimine molto presto. Il servizio streaming Paramount+ ha annunciato che il recente revival di Criminal Minds, conosciuto con il titolo Criminal Minds: Evolution, è stato rinnovato per un'altra stagione, la diciassettesima (o seconda?), le cui riprese cominceranno più avanti quest'anno.

"Amiamo la serie", aveva ammesso solo pochi giorni fa la responsabile della programmazione di Paramount Streaming Tanya Giles a TVLine, aggiungendo che "Ovviamente è un franchise con il quale siamo molto, molto di parte". Ma va riconosciuto che non solo a Paramount ne vanno pazzi. Riportata in tv appena due anni dopo la conclusione a CBS, spinti dal successo delle repliche sulle piattaforme streaming, la nuova Criminal Minds sta appassionando molto gli abbonati di Paramount+, dove è diventata una delle cinque serie originali più viste e ha incrementato il numero di spettatori del franchise di quasi sei volte su base mensile.

"Siamo entusiasti di portare altre storie contorte ai nostri fedeli fan", ha dichiarato Giles in occasione dell'annuncio del rinnovo. "Ci sono molti oscuri colpi di scena che devono ancora arrivare per il BAU in questa stagione, e non vediamo l'ora che i fan vedano cosa c'è in serbo".

Criminal Minds: Evolution in Italia

Criminal Minds: Evolution, attualmente considerata dalla stessa Paramount+ la stagione 16 di Criminal Minds, sarà disponibile in Italia dal 18 gennaio, non sulla stessa piattaforma ma su Disney+ (logico, trattandosi di una produzione ABC Signature, studio in mano a The Walt Disney Company), ogni mercoledì con un nuovo episodio. La stagione si concentra su un singolo caso, "la più grande minaccia" che il BAU abbia mai affrontato: Elias Volt (interpretato dalla star di Midnight Mass Zach Gilford), un individuo con un lato oscuro e un'ossessione per la morte che ha approfittato della pandemia per costruire una rete di altri serial killer. Ora, mentre il mondo riparte, quella rete diventa operativa e la squadra deve dargli la caccia... un omicidio alla volta.

L'Unità di Analisi Comportamentale è ancora composta da Emily Prentiss (Paget Brewster), David Rossi (Joe Mantegna), Jennifer 'JJ' Jareau (A.J. Cook), Penelope Garcia (Kirsten Vangsness), Tara Lewis (Aisha Tyler) e Luke Alvez (Adam Rodriguez). Mancano invece Spencer Reid e Matt Simmons, perché i loro interpreti Matthew Gray Gubler e Daniel Henney non interessati o impegnati altrove.