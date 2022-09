Il revival di Criminal Minds ha un nuovo titolo e Zach Gilford ne sarà l'antagonista

News Serie TV

La nuova serie sarà disponibile in streaming su Paramount+ quest'autunno.

Non solo il revival di Criminal Minds ha un nuovo titolo, ha dato anche un volto al suo antagonista. Il servizio streaming Paramount+ (da giovedì disponibile anche in Italia) ha annunciato che la nuova serie con la quale sarà dato un seguito al fortunato crime drama creato nel 2005 e conclusosi solo due anni fa si intitolerà Criminal Minds: Evolution. Inoltre, il veterano di Friday Night Lights Zach Gilford ricorrerà nei 10 episodi come il cattivo della storia.

La trama di Criminal Minds: Evolution

Scritta dalla showrunner di lunga data del crime drama Erica Messer e in streaming quest'autunno, Criminal Minds: Evolution vedrà la squadra affrontare "la sua più grande minaccia": un soggetto che ha approfittato della pandemia per costruire una rete di altri serial killer. Ora quella rete è diventata operativa e la squadra deve dargli la caccia, un omicidio alla volta. L'individuo in questione, interpretato da Gilford, si chiama Elias Voit ed è l'analista di una grande azienda di sicurezza informatica, un tipo con un lato oscuro e un'ossessione per la morte.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, il revival riporterà sullo schermo David (interpretato da Joe Mantegna), JJ (A.J. Cook), Penelope (Kirsten Vangsness), Emily (Paget Brewster), Tara (Aisha Tyler) e Luke (Adam Rodriguez), mentre mancheranno all'appello Spencer e Matt (Matthew Gray Gubler, che ha preferito perseguire altre opportunità, e Daniel Henney, impegnato sul set de La Ruota del Tempo).

In occasione dell'ordine di Evolution, la presidente di Paramount+ Nicole Clemens aveva espresso un concetto che racchiudeva già l'essenza della nuova serie: "Per 15 stagioni, Criminal Minds è stata in prima linea negli sceneggiati all'avanguardia mentre esplorava - in modo elettrizzante - la psicologia dietro il crimine. La serie non ha mai smesso di evolversi durante la sua corsa e non vediamo l'ora di portarla in una nuova era con nuove storie per una nuova generazione di spettatori a Paramount+. Erica, tutto il cast e il team creativo stanno costruendo una stagione piena di nuovi colpi di scena che siamo sicuri entusiasmeranno il pubblico".