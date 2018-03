Il revival di Buffy, FOX: Quando Joss Whedon vorrà, noi ci saremo

Buffy potrebbe essere il prossimo cult della tv di una volta a tornare sulla FOX. A tendere la mano verso una tale, entusiasmante possibilità è stato il presidente e amministratore delegato del network Gary Newman, che intervenendo alla Innovative TV Conference di Gerusalemme ha palesato come l'amato drama soprannaturale con Sarah Michelle Gellar "sia probabilmente lo show più adatto a nostra disposizione per un ritorno in tv".

In tempi di revival e remake, con FOX tra le realtà più coinvolte avendo già riportato in onda cult del calibro di X-Files, 24 e Prison Break, un ritorno sullo schermo dell'ammazzavampiri Buffy Summers è certamente nei sogni di molti fan, come dimostra anche il costante successo delle pubblicazioni a fumetti basate sullo show. Newman si è guardato bene dal dare conferme, sia perché non ne ha sia per paura di non riuscire poi "a uscire vivo dall'edificio", ma ha riconosciuto: "È qualcosa di cui parliamo spesso. [L'ideatore] Joss Whedon è uno dei più grandi creativi con cui abbiamo mai lavorato. Quando Joss deciderà che è il momento, noi ci saremo".

In onda per sette stagioni fino al 2003, Buffy ha di fatto lanciato la carriera di Whedon, oltre che dei suoi protagonisti. In occasione della reunion per il 20esimo anniversario celebratasi lo scorso anno sulle pagine del settimanale Entertainment Weekly, Gellar si era detta favorevole alla possibilità di un ritorno in tv della serie, aggiungendo: "Sono assolutamente orgogliosa di ciò che abbiamo creato tutti insieme. A volte deve passare del tempo per capire davvero l'importanza di qualcosa. Apprezzo tutto quel lavoro. Come attrice, tutto quello che avrò mai voglia di fare è lasciare il segno. Fare qualcosa che interessi le persone".