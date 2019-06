Il revival di Beverly Hills, 90210: Torna anche Christine Elise

Quelli di Shannen Doherty e compagni non saranno gli unici volti familiari in BH90210. Secondo TVLine, Christine Elise, interprete in una dozzina di episodi di Beverly Hills, 90210 di Emily Valentine, apparirà nel quasi-revival di 6 episodi in arrivo quest'estate sulla rete americana FOX.

La serie evento vedrà Doherty, Tori Spelling, Jennie Garth, Jason Priestly, Ian Ziering, Gabrielle Carteris e Brian Austin Green interpretare delle versioni sopra le righe di se stessi in una storia ispirata delle loro vite e relazioni. Storia che vede la comitiva del Peach Pit riunire le forze nel tentativo di riportare in onda la serie che negli anni '90 ha reso tutti loro delle celebrità. Ma cosa succede quando primi e vecchi amori, amici e ami-nemici tornano insieme mentre questo cast iconico - che il mondo intero ha visto crescere insieme - cerca di ripartire dal punto in cui aveva lasciato?

Al momento non è chiaro quali circostanze porteranno Elise in BH90210, ma è probabile abbiano a che fare con il fatto che lei e Priestly si siano frequentati per alcuni anni in passato. Nella serie, lui è sposato con Camille (interpretata da Vanessa Lachey), una pubblicitaria molto potente, quindi è possibile che la sua presenza creerà tensioni con quest'ultima. Un po' come avvenne tra Emily e Brenda (Doherty) nella stagione 2 di Beverly Hills, 90210, quando la nuova studentessa della West Beverly High cominciò a uscire sia con Dylan che con Brandon. Le cose poi andarono avanti solo con quest'ultimo, ma alcuni comportamenti sbagliati di lei allontanarono il ragazzo. Dopo un periodo in una clinica psichiatrica, i due si riavvicinarono, anche se in quell'occasione Emily incoraggiò Brandon a insistere con Kelly (Garth).

BH90210 debutterà negli Stati Uniti il 7 agosto. In tv, Elise è anche conosciuta per i suoi trascorsi in ER e Codice d'emergenza.