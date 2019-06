Il revival di Beverly Hills, 90210: I ragazzi tornano al Peach Pit nel nuovo teaser trailer

La passeggiata sul viale della nostalgia continua. L'ultimo teaser trailer diffuso dalla rete americana FOX per promuovere l'arrivo in tv ad agosto di BH90210, una sorta di revival della serie di culto degli anni '90 Beverly Hills, 90210, mostra Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Jennie Garth, Brian Austin Green, Jason Priestley, Tori Spelling e Ian Ziering prestare la voce a delle bambole con le fattezze dei loro iconici personaggi, mentre giocano con un modellino del Peach Pit, loro indimenticabile punto di ritrovo.

Questo fino a quando Ziering non dice agli altri: "Dovremmo farlo per davvero, non trovate?". Che è un po' il concetto alla base di BH90210. La serie di 6 episodi segue infatti i sette attori interpretare una versione sopra le righe di se stessi, mentre insieme cercano di riportare in tv Beverly Hills, 90210. Ma cosa succede quando primi e vecchi amori, amici e ami-nemici tornano insieme mentre questo cast iconico - che il mondo intero ha visto crescere insieme - cerca di ripartire dal punto in cui aveva lasciato?

"È sui personaggi dietro i personaggi, sulle vite delle persone che hanno vissuto in quelle scarpe per quei 10 anni e su di loro che tornano insieme", ha spiegato Garth in una recente intervista con Entertainment Weekly. Un mix tra finzione e realtà che coinvolgerà anche alcuni volti estranei a Beverly Hills, 90210, come La La Anthony (Power) e Vanessa Lachey (Dads), scelte per i ruoli delle mogli di Green e Priestley rispettivamente, mentre è delle score ore l'ingaggio di Ivan Sergei (Crossing Jordan) per il ruolo di Nate, il marito della Spelling, un ex giocatore di hockey che vuole diventare un annunciatore sportivo professionista.