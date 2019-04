Il revival di Beverly Hills, 90210: Ci sarà anche Shannen Doherty!

Spiace sapere che, a conti fatti, il compianto Luke Perry sarà l'unico "ragazzo" del cast originario di Beverly Hills, 90210 a non prendere parte al revival di 6 episodi atteso su FOX per l'estate. Questo dopo l'inatteso sì di Shannen Doherty, inizialmente non interessata apparentemente al progetto.

Interprete durante le prime quattro stagioni della serie originale di Brenda Walsh, la sorella di Brandon, Doherty raggiunge gli altri membri del cast Jason Priestley, Tori Spelling (Donna), Jennie Garth (Kelly), Ian Ziering (Steve), Gabrielle Carteris (Andrea) e Brian Austin Green (David). Per via dei suoi impegni in Riverdale, anche Perry non ne era coinvolto, sebbene nel suo caso la porta fosse aperta a una sua possibile apparizione. La triste realtà racconta però che lo stesso giorno in cui il revival è stato annunciato, l'attore 52enne è stato colpito da un grave ictus dal quale non si è più ripreso, fino alla morte lo scorso 4 marzo.

90210 racconterà con una buona dose di irriverenza come, dopo aver preso tutti strade diverse in seguito alla conclusione di Beverly Hills, 90210 diciannove anni fa, Shannen, Tori, Jason, Jennie, Ian, Gabrielle e Brian decidano di riunirsi quando uno di loro suggerisce che sia arrivato il momento di riportare in onda 90210. Ma farlo accadere si rivelerà più divertente del revival stesso. Cosa succede infatti quando primi e vecchi amori, amici e ami-nemici tornano insieme mentre questo cast iconico - che il mondo intero ha visto crescere insieme - cerca di ripartire dal punto in cui aveva lasciato?

Vista negli anni successivi prevalentemente in Streghe, Doherty aveva già ripreso il ruolo di Brenda nel sequel di Beverly Hills, 90210 in onda su The CW. Nel marzo del 2015, l'attrice ha rivelato via social network di avere un cancro al seno, due anni più tardi in remissione.

Foto: Peggy Sirota (Health)