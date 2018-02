Il remake di Sabrina, vita da strega: Ecco la nuova zia Hilda

Una figura chiave dell'universo di Sabrina Spellman, zia Hilda avrà il volto dell'attrice britannica Lucy Davis (Wonder Woman) in The Chilling Adventures of Sabrina, prossima serie di Netflix basata sugli stessi personaggi della Archie Comics al centro dell'amato adattamento degli Anni '90 Sabrina, vita da strega.

Scritta dall'ideatore di Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa basandosi sulla sua graphic novel omonima, The Chilling Adventures of Sabrina (titolo provvisorio) ritrae Sabrina (interpretata dalla star di Mad Men Kiernan Shipka) come una giovane donna mezza strega e mezza mortale la quale inizia a prendere familiarità con la stregoneria mentre cerca di mantenere una vita normale come studentessa del secondo anno alla Baxter High. Intelligente, compassionevole, coraggiosa e con una punta d'incoscienza, lei rappresenta l'ultimo baluardo tra l'umanità e le forze dell'oscurità che minacciano il mondo.

Hilda Spellman, una delle due zie streghe di Sabrina (l'altra, Zelda, non ha ancora un volto), è descritta da Deadline come una donna la cui natura materna (molto più di Zelda) e il cui senso dell'umorismo smentiscono una vena maliziosa e diabolica. Che si tratti di mettere a punto un'offensiva contro i nemici della sua famiglia o preparare semplicemente pozioni d'amore per gli studenti della Baxter High, non c'è nulla che Hilda non sappia fare.

Nella versione prodotta da ABC prima e The WB dopo il ruolo di zia Hilda era interpretato da Caroline Rhea. Nel remake, definito più dark, Davis raggiunge gli altri membri del cast Jaz Sinclair (The Vampire Diaries), interprete di Rosalind Walker, la migliore amica di Sabrina e la figlia sfacciata, emancipata e schietta del pastore di Greendale; Michelle Gomez (Doctor Who), scelta per il ruolo di Mary Wardell, l'insegnante preferita e la mentore della protagonista, che si trasforma in una manipolatrice astuta e sensuale quando è posseduta dall'ancella del Diavolo; e Chance Perdomo, il cui Ambrose Spellman è il cugino spiritoso, malizioso e pansessuale di Sabrina, uno stregone messo agli arresti domiciliari dal Consiglio.