Il remake di Misfits: Freeform ne svela il cast e ordina il pilota

Il remake della popolare dark comedy britannica Misfits fa un importante passo avanti a Freeform: la rete americana ha dato l'okay alla produzione dell'episodio pilota, annunciando per l'occasione l'ingaggio di Ashleigh LaThrop (Cinquanta sfumature di nero), Tre Hall (Ten Days in the Valley), Jake Cannavale (Nurse Jackie) e Allie MacDonald (Orphan Black) per i ruoli principali.

Come nella serie originale in onda per cinque stagioni dal 2009 al 2013, la storia ruota attorno a un gruppo di giovani delinquenti costretti ai lavori socialmente utili i quali sviluppano dei superpoteri dopo essere stati investiti da un fulmine durante uno strano temporale. Alicia (LaThrop) è descritta come una ragazza viziata e frivola cui importa unicamente divertirsi, apparire sexy e trovare un nuovo ragazzo da frequentare; Curtis (Hall) è un calciatore di talento con una promettente carriera davanti a sé abituato però a vedere le cose da un solo punto di vista: il suo; Nathan è un artista della truffa fortemente convinto del propria avvenenza, intelligenza e potenzialità; mentre Kelly è una loro coetanea con il tipico atteggiamento di chi è cresciuto per strada: dura, irascibile, permalosa e con il costante bisogno di picchiare la gente.

I personaggi sembrano ricalcare pressoché perfettamente gli stessi interpretati nella versione originale da Antonia Thomas, Nathan Stewart-Jarrett, Robert Sheehan e Lauren Socha. Al momento non ci sono indicazioni in merito al coinvolgimento di Simon, l'altro personaggio principale interpretato da Iwan Rheon (Il Trono di Spade), mentre resta confermata la presenza nel progetto degli ideatori di Gossip Girl Josh Schwartz e Stephanie Savage come produttori esecutivi accanto all'deatore della serie originale Howard Overman. Diane Ruggiero-Wright (iZombie) firma invece la sceneggiatura.