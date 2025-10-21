Il reboot di Prison Break ordinato ufficialmente: Ecco tutti i dettagli

News Serie TV

Una nuova serie tv ambientata nel mondo di Prison Break ordinata ufficialmente a Hulu. Ecco i dettagli su trama, ambientazione, cast e personaggi.

Non importa quante e quali misure verranno prese: una nuova, spettacolare evasione andrà in scena. Hulu ha ordinato ufficialmente Prison Break, reboot della celebre e amata serie crime del 2005, in onda per cinque stagioni e un film tv. Ambientata nello stesso mondo di quest'ultima, la nuova interazione seguirà un diverso gruppo di personaggi e sarà ambientata in un'altra prigione di massima sicurezza.

Prison Break: La trama e il cast del reboot

Creata e scritta da Elgin James, già co-ideatore di Mayans M.C., lo spin-off di Sons of Anarchy, la nuova Prison Break vede Emily Browning (American Gods) vestire i panni di Cassidy, un'ex soldatessa che diventa un'agente penitenziaria presso una delle prigioni più pericolose d'America, un carcere misto, per dimostrare fino a che punto è disposta a spingersi per qualcuno che ama.

Nella serie recitano anche Drake Rodger (The Winchesters) con il ruolo di Tommy, un detenuto con 10 anni di reclusione alle spalle; Lukas Gage (The White Lotus) di Jackson, un politico di buona famiglia che si trova nel mezzo della sua prima campagna congressuale; Clayton Cardenas (The Cleaning Lady) di Ghost, un detenuto spietatamente pericoloso; JR Bourne (Teen Wolf) di Junior, l'unico sopravvissuto di un'evasione - avvenuta 10 fa - che ha devastato la città; Georgie Flores (Famous in Love) di Andrea, tra i cadetti che si stanno addestrando per diventare agenti penitenziari nella struttura; e Myles Bullock (BMF) di Darius 'Red' Lewis, un altro detenuto.

L'ideatore dell'originale Prison Break, Paul Scheuring, fa parte del team di produzione del reboot insieme con James, Dawn Olmstead, Marty Adelstein e Neal Moritz. Al momento nessun dettaglio sul possibile coinvolgimento degli ex galeotti e degli altri personaggi del Fox River State Penitentiary, cosa non impossibile considerando che la serie sarà in continuità con la precedente. In passato, Wentworth Miller, interprete dell'eroico Michael Scofield, aveva annunciato dopo il suo coming out di aver chiuso con il franchise, spiegando: "Non voglio interpretare personaggi eterosessuali. Le loro storie sono state raccontate (e raccontate). Perciò... niente più Michael. Se eri un fan della serie e speravi in altre stagioni... capisco che sia una delusione. Mi dispiace".