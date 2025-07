Il reboot di Buffy l'ammazzavampiri: Annunciate 5 aggiunte al cast

News Serie TV

Il potenziale reboot di Buffy l'ammazzavampiri, il cui pilota è in lavorazione per Hulu, annuncia quattro aggiunte al cast principale.

Poche ore dopo aver visto le foto di Sarah Michelle Gellar al tavolo di lettura, il reboot di Buffy l'ammazzavampiri, del quale il servizio streaming Hulu ha ordinato la produzione dell'episodio pilota, torna a far parlare con l'annuncio di cinque aggiunte al cast principale e, conseguentemente, con i dettagli degli altrettanti personaggi che affiancheranno la nuova Cacciatrice. Ad aver firmato per un ruolo regolare sono Sarah Bock (Scissione), Ava Jean (Law & Order: Unità Speciale), Faly Rakotohavana (Unprisoned), Jack Cutmore-Scott (Frasier) e Daniel di Tomasso (Major Crimes).

Buffy: Tutto quello che sappiamo della nuova Serie TV

Scritto da Nora Zuckerman e Lilla Zuckerman (Poker Face) e diretto da Chloé Zhao, nel 2020 due volte premio Oscar per Nomadland, il potenziale sequel si concentra su una nuova Cacciatrice e sul "prossimo capitolo del Buffyverse", con la Buffy Summers della Gellar non più la protagonista principale ma una presenza ricorrente. La ragazza, il cui nome circolato nelle scorse settimane, Nova, non è stato ancora confermato, è descritta come una sedicenne molto intelligente e un po' solitaria. Il tipo di persona in cui sul sentimento, la spontaneità e la fantasia prevalgono il raziocinio e l'intelletto. A interpretarla sarà Ryan Kiera Armstrong, attrice vista in Chiamatemi Anna e recentemente in Star Wars: Skeleton Crew.

Bock (nella foto, al centro) interpreterà Gracie, la presidentessa di un gruppo di studenti che frequentano la chiesa. Jean sarà Larkin, un'altra studentessa descritta come una benefattrice cronica. Hugo, il personaggio affidato a Rakotohavana, è uno studente privilegiato e simpatico, un vero nerd. Con ogni probabilità, saranno tre amici della Cacciatrice. Cutmore-Scott (a sinistra), invece, vestirà i panni del Sig. Burke, un popolare insegnante del liceo (forse il nuovo Osservatore?), mentre Di Tomasso (a destra) impersonerà Abe, il padre fotoreporter di Nova.