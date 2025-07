Buffy - L'ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar al tavolo di lettura del reboot, le foto

News Serie TV

I lavori del sequel di Buffy - L'ammazzavampiri sono entrati nel vivo e Sarah Michelle Gellar entusiasma i fan con alcune foto scattate al tavolo di lettura della nuova serie.

Buffy - L'ammazzavampiri si prepara ufficialmente ai prossimi scontri, una pagina di copione alla volta. Le riprese del reboot stanno finalmente entrando nel vivo e lo ha confermato proprio Sarah Michelle Gellar, volto iconico della Cacciatrice, che ha pubblicato sui suoi profili social alcune immagini scattate al tavolo di lettura del pilot della nuova serie targata Hulu (le vedete qui sotto). Tra i dettagli delle foto condivise sbirciamo un cartellino con il suo nome, una action figure di Buffy e lo script del primo episodio, il cui titolo resta ancora top secret, visto che è stato oscurato per alimentare il mistero.

Cosa sappiamo sul reboot di Buffy - L'ammazzavampiri

Gellar, che ha interpretato Buffy Summers nella serie originale andata in onda dal 1997 al 2003, torna ufficialmente a vestire i panni della leggendaria ammazzavampiri. Sappiamo che dirigerà l'episodio pilota Chloé Zhao, premio Oscar per Nomadland e dichiarata fan della serie sin dall’adolescenza. Il copione è firmato dalla stessa e da Lilla Zuckerman, le stesse menti dietro Poker Face. Al fianco della Gellar, nel ruolo di quella che è stata definita la nuova Cacciatrice (ma lo sarà davvero? Non ne siamo sicuri), ci sarà la giovanissima Ryan Kiera Armstrong (Star Wars: Skeleton Crew), che interpreterà una liceale introversa catapultata in un mondo oscuro e soprannaturale.

"Buffy sono ancora io", le dichiarazioni di Sarah Michelle Gellar

Durante l'ultima edizione del Filming Italy Sardegna Festival, Sarah Michelle Gellar ha svelato anche a noi di Comingsoon.it ulteriori dettagli del progetto. Dopo anni di rifiuti, ha raccontato di aver finalmente trovato una ragione per tornare nel Buffyverse. "Per molto tempo ho detto no. Non riuscivo a capire cosa si potesse aggiungere a quel mondo. Poi è arrivata Chloé Zhao con una visione così chiara e rispettosa che mi ha convinta. Da lì abbiamo trascorso tre anni a lavorarci con grande attenzione", ha spiegato. Ma per i fan che temono un passaggio di testimone, l’attrice è stata chiara: "Non ci sarà una nuova Buffy. Buffy sono ancora io. Il mio desiderio è far tornare più personaggi possibili della serie originale, anche quelli che sono morti. Ma dobbiamo creare spazio per nuove storie e nuovi protagonisti".

Il mese scorso, Gellar ha anche anticipato a Vanity Fair che il reboot sarà più leggero delle ultime stagioni dell'originale. Chi ha amato Buffy, infatti, ricorderà il passaggio a tinte più dark della serie nelle sue stagioni finali. Gellar ha ammesso che quel cambio di registro ha fatto perdere parte dello spirito originale. "La vita è dura e lo sappiamo, ma le prime stagioni di Buffy avevano anche una leggerezza e un’ironia che vogliamo ritrovare. Questo nuovo capitolo sarà più vicino a quel tono", ha assicurato l'interprete della Cacciatrice.