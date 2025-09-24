TGCom24
News Serie TV

Il reboot di Baywatch, con un nuovo cast, ordinato alla FOX

Emanuele Manta
FOX riporta in tv la serie di culto degli anni '90 Baywatch. Il reboot presenterà un nuovo cast. Ecco i primi dettagli.

I bagnini delle coste californiane torneranno a correre nei loro costumi da bagno rossi in una serie tv! FOX ha annunciato l'ordine di Baywatch, reboot dell'iconico drama degli anni '90 con David Hasselhoff e Pamela Anderson. La nuova serie, creata dall'ideatore di Duro a morire Matt Nix, arriverà sugli schermi - presumibilmente durante la stagione televisiva 2026-27 - con una prima stagione di 12 episodi.

Baywatch: I primi dettagli del reboot

La nuova Baywatch presenterà i salvataggi adrenalinici, le relazioni intricate, le alchimie complesse e gli atti di eroismo da spiaggia che hanno caratterizzato la serie originale, un cast del tutto nuovo che indosserà i caratteristici costumi da bagno rossi del franchise, elementi contemporanei, tensioni e sfide, e una rinnovata missione per proteggere la costa della California meridionale.

"Alla sua prima messa in onda, Baywatch definì un'intera era della vita da spiaggia ed elevò i bagnini a uno status iconico", ha dichiarato il presidente della FOX Michael Thorn in un comunicato. "Ora, con i nostri partner di Fremantle, questo colosso televisivo è pronto per un ritorno moderno. Insieme, FOX e Fremantle, con Matt Nix e il co-ideatore della serie originale Greg Bonann, porteranno il sogno californiano a una nuova generazione di fan con storie inedite, astri nascenti e tutto lo spettacolo che rende il franchise di Baywatch un successo mondiale".

Creata da Michael Berk, Douglas Schwartz e Bonann, l'originale Baywatch debuttò su NBC nel 1989. Fu cancellata dopo una sola stagione e poi resuscitata per proseguire sul circuito delle reti locali, prosperando per anni. Furono prodotte altre dieci stagioni, fino al 2001, riscuotendo un enorme successo in giro per il mondo ed entrando nella cultura popolare. Seguì nel 2003 un film tv conclusivo, Baywatch - Matrimonio alle Hawaii. La serie generò inoltre uno spin-off, Baywatch Nights, in onda per due stagioni, mentre è del 2017 l'omonimo adattamento cinematografico.

