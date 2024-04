Il Re 2 da oggi su Sky e NOW: La nostra video intervista a Luca Zingaretti e Isabella Ragonese

News Serie TV

La seconda stagione del prison drama Sky Original parte oggi e andrà avanti con due nuovi episodi ogni venerdì: con gli interpreti di Bruno Testori e Sonia Massini abbiamo parlato dell'evoluzione dei loro personaggi, della linea sottile tra giustizia e violenza e di molto altro. La nostra video intervista.

Il Re del carcere San Michele è tornato, ma saprà riprendersi il suo trono? Da oggi su Sky in streaming su NOW sono disponibili i primi due episodi della seconda stagione del prison drama con protagonista Luca Zingaretti (i restanti 6 arriveranno due a settimana ogni venerdì). Ritroviamo Bruno Testori (Zingaretti), il direttore di un carcere di frontiera che non ha paura di usare le maniere forti per "governare". La seconda stagione, però, ribalta la prospettiva e ce lo mostra come detenuto, prigioniero del suo stesso regno. Quando un provvidenziale intervento farà cadere le sue accuse, Bruno si ritrova a essere una pedina di un gioco più grande di lui. Accanto a lui c'è ancora Sonia Massini (Isabella Ragonese), l'integerrima comandante che per Testori nutre una certa ammirazione, per quanto non sempre condivida i suoi metodi. Abbiamo intervistato proprio Zingaretti e Ragonese che ci hanno dato qualche anticipazione e parlato soprattutto del rapporto tra i loro personaggi, uniti da un doppio segreto. Guardate qui sotto la video intervista.





Il Re: La trama della seconda stagione e i nuovi personaggi

Prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco, la seconda stagione de Il Re è diretta da Giuseppe Gagliardi e scritta da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini. Il racconto riparte da Bruno Testori detenuto nel suo stesso carcere. L'intervento di Gregorio Verna (Fabrizio Ferracane), capo dei servizi segreti, gli permette però di riprendere il suo ruolo di direttore. In cambio, però, dovrà far parlare il detenuto Vittorio Mancuso (Thomas Trabacchi), un magistrato molto conosciuto accusato dell'omicidio di una dipendente della Slimpetroil S.p.a., rinomata e importante compagnia energetica di bandiera.

Costretto suo malgrado ad accettare questa collaborazione, Bruno si adopera da dietro le quinte per far parlare Mancuso, che però non si lascia blandire né intimidire. Che si tratti solo di una macchinazione di cui lui è strumento inconsapevole? Con l'aiuto dei suoi uomini, i “pretoriani”, dell’intelligente e determinata avvocata di Mancuso, Claudia Agosti (Caterina Shulha), della ex moglie Gloria (Barbora Bobulova) e persino della sua arcinemica PM Laura Lombardo (Anna Bonaiuto), Bruno cercherà in tutti i modi di portare a galla la verità, per scomoda che possa essere.