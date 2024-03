Il problema dei 3 corpi: Il trailer finale della serie di fantascienza avverte che "loro stanno arrivando"

News Serie TV

Basata sulla trilogia dell'autore cinese Liu Cixin, la nuova serie coinvolge gli ideatori de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss e debutta il 21 marzo su Netflix.

Arriverà su Netflix tra due settimane esatte, il prossimo 21 marzo, Il problema dei 3 corpi, la nuova serie tratta dall’omonima trilogia di fantascienza dell’acclamato autore cinese Liu Cixin. In vista della premiere mondiale che si terrà domani, venerdì 8 marzo al SXSW Festival di Austin, Netflix ha rilasciato il trailer finale della serie che coinvolge come co-creatori, produttori esecutivi e autori gli ex showrunner de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss e Alexander Woo (True Blood).





Il problema dei 3 corpi: La trama

Il nuovo trailer si apre con una rivelazione che, nella storia, cambia tutto. "C’è una cosa che ti devo spiegare... potrà sembrarti una stronzata, ma è vera. Riguarda tutti noi. Tutto è iniziato molto tempo fa. Nel 1977 la Ohio State University rilevò una sequenza di 72 secondi: il Segnale Wow!, scrissero. Cosa dice? Loro stanno arrivando", dice una donna nella clip. Il problema dei 3 corpi racconta cosa succede quando l'umanità scopre di non essere sola nell'universo. La fatidica decisione di una donna nella Cina degli anni '60 riecheggia attraverso lo spazio e il tempo fino a raggiungere un gruppo di geniali scienziati nel presente. Quando le leggi della natura si sgretolano davanti ai loro occhi, cinque ex colleghi si riuniscono per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità.

Nei suoi otto episodi, Il problema dei 3 corpi accompagna il pubblico tra misteri e scoperte sconvolgenti attraverso un viaggio che tocca diversi continenti e linee temporali, dalla Rivoluzione Culturale in Cina degli anni '60 alle strade odierne di Oxford e delle Nazioni Unite a New York. "Ciò che speriamo di fare è trasmettere sullo schermo l’esperienza – se non necessariamente i dettagli esatti – del romanzo. Ciò che rimane, speriamo, è il senso di meraviglia e di portata, di scala, dove i problemi non sono più solo quelli di un individuo o addirittura di una nazione, ma di un’intera specie", ha dichiarato il co-creatore e produttore esecutivo Alexander Woo tramite un comunicato.

Il cast e il team di produzione

Tra i produttori esecutivi della serie spiccano i nomi di Rian Johnson (Cena con delitto - Knives Out), Brad Pitt con la sua Plan B Entertainment e Rosamund Pike per Primitive Streak. Derek Tsang e Andrew Stanton si occuperanno della regia e della produzione esecutiva. Tra gli altri registi ci sono anche Jeremy Podeswa e Minkie Spiro. Il cast comprende diversi volti noti ai fan de Il Trono di Spade come John Bradley, Liam Cunningham e Jonathan Pryce, ma non solo. Recitano nella serie anche Jess Hong (I misteri di Brokenwood), Benedict Wong (Marco Polo), Eiza González (Dal tramonto all'alba: La serie), Jovan Adepo (Watchmen), Alex Sharp (Il processo ai Chicago 7), Saamer Usmani (Katy Keene), Rosalind Chao (Better Things), Marlo Kelly (Prova a sfidarmi), Sea Shimooka (Arrow), Ben Schnetzer (Y: L'ultimo uomo) e l'esordiente Zine Tseng. Per conoscere tutti i dettagli, vi rimandiamo alla nostra news apposita con le descrizioni ufficiali e dettagliate di tutti i personaggi de Il problema dei 3 corpi. Qui sotto, invece, trovate un nuovo poster ufficiale condiviso da Netflix.