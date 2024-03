Il problema dei 3 corpi e la storia dell'omicidio di uno dei produttori: L'agghiacciante retroscena

News Serie TV

Ora è il nuovo successo di Netflix, ma durante la produzione de Il problema dei 3 corpi non è filato tutto liscio: uno dei produttori della serie è stato brutalmente ucciso. Ecco cosa è successo.

Su Netflix è arrivata da qualche giorno Il problema dei 3 corpi, serie di fantascienza molto attesa che ha subito attirato l'attenzione e fatto parlare di sé perché tratta da una trilogia di romanzi assai noti agli appassionati di fantascienza, Memoria del passato della Terra di Liu Cixin. In pochi giorni la serie ha scalato le Top 10 di mezzo mondo e attualmente è tra i contenuti più visti su Netflix in oltre 90 Paesi. Eppure la storia produttiva di questa serie non è stata delle più idilliache. Non solo ritardi dovuti agli scioperi di sceneggiatori e attori e la difficoltà oggettiva di adattare per il piccolo schermo romanzi da molti considerati inadattabili per la grande complessità. Nel percorso di gestazione de Il problema dei 3 corpi c'è anche un omicidio. La vittima in questione è Lin Qi, fondatore del colosso dei videogame cinese Yoozoo e produttore esecutivo della serie. Quattro anni fa, proprio mentre stava lavorando con gli showrunner David Benioff, DB Weiss e Alexander Woo per trasporrre la storia dai libri allo schermo, Lin è stato ucciso. La serie è entrata comunque in produzione e, alla fine, è uscita su Netflix come previsto. Ma le circostanze e i dettagli dell'omicidio di Li Qi sono tanto inquietanti da far sembrare questa storia un vero e proprio film thriller.

Il problema dei 3 corpi: Chi era Lin Qi, il produttore cinese ucciso

Proviamo a fare un passo indietro ripercorrendo l'intera storia. Nel 2008 viene pubblicato il primo volume della trilogia Memoria del passato della Terra intitolato proprio Il problema dei 3 corpi. Il libro riscuote un successo planetario ed è il primo romanzo non in lingua inglese a vincere il prestigioso premio Hugo riservato alle migliori opere di fantascienza nel 2015. Nel 2009 Lin Qi fonda Yoozoo, società di videogiochi che, tra le altre cose, produce anche il videogame Game Of Thrones: Winter is Coming, basato sulla serie Il Trono di Spade. L'azienda funziona e diventa florida soprattutto grazie ai videogiochi per dispositivi mobili e il patrimonio della società arriva a toccare il miliardo di dollari. Quando la trilogia di Liu Cixin diventa un fenomeno editoriale globale, Lin ne intuisce il potenziale cinematografico e acquista i diritti. L'obiettivo è trasformare la storia prima in un film in lingua cinese e poi in un videogioco. Per raggiungere lo scopo, viene fondata anche la società Three-Body Universe di cui è amministratore delegato Xu Yao.

Ma l'operazione di trasformare i romanzi di Liu Cixin in un film, come previsto, si rivela complessa e l'uscita del film viene posticipata per ben due volte. Viene licenziato l'intero team di post-produzione e degli effetti speciali e Yozoo ci rinuncia fino a cambiare strategia: diventa un intemediario per chiunque voglia adattare quella stessa storia sul piccolo o sul grande schermo. Quando Netflix decide di imbarcarsi nell'impresa, a settembre 2020, deve trattare con Lin Qi. Quest'ultimo entra a far parte del team di produzione con il ruolo di produttore esecutivo insieme al collga Zhao Jilong e, in un comunicato diffuso da Netflix, si dice entusiasta di intraprendere questa nuova avventura. Xu Yao, che pure doveva essere la persona predisposta a coordinare qualsiasi trasposizione cinematografica o televisiva dei libri, viene escluso dal progetto con Netflix.

La dinamica dell'omicidio e le indagini

A dicembre 2020 le cose precipitano. Il 16 dicembre Lin Qi si sente male, viene portato in ospedale, riceve oltre 40 litri di trasfusioni di sangue e viene curato per avvelenamento da mercurio. Il 25 dicembre 2020, però, muore a 39 anni e, come si scoprirà successivamente, a ucciderlo è una neurotossina che si trova nel pesce palla. Xu Yao viene arrestato perché sospettato per l'omicidio e le indagini vanno avanti. I media cinesi riportano dettagli inquietanti: Xu, ossessionato dalla serie Breaking Bad, aveva aperto un laboratorio personale a Shanghai dove produceva e testava più di 100 veleni diversi su animali. L'obiettivo, però, era uccidere con un cocktail di veleni proprio Lin e altri suoi colleghi. Inizialmente i media cinesi riportano che il veleno è stato somministrato a Lin in una tazza di té ma, successivamente, si scopre che Xu ha contaminato un flacone di integratori alimentari, dei probiotici, assunti non solo da Lin ma anche da Zhao Jilong (vicepresidente della divisione cinematografica di Three-Body Universe) e da altri e dipendenti dell'azienda. Questi ultimi, a differenza di Lin, riescono però a salvarsi.

Il lungo processo a carico di Xu Yao, che a lungo ha negato di essere coinvolto nella vicenda, si è concluso lo scorso 22 marzo con una sentenza di condanna. L'uomo è stato giudicato colpevole dell'omicidio di Lin ed è stato condannato a morte dalla prima corte intermedia del popolo di Shanghai (tribunale che corrisponde al nostro secondo grado di giudizio). Intanto la serie su Netflix sta ricevendo elogi e il rinnovo per una seconda stagione, visto il finale della prima, sembra scontato.