Il problema dei 3 corpi avrà altre due stagioni, arriva la conferma dei creatori

I creatori de Il problema dei 3 corpi David Benioff, DB Weiss e Alexander Woo hanno chiarito, una volta per tutte, il significato dell'espressione "episodi aggiuntivi" che Netflix aveva utilizzato per annunciare il rinnovo della serie. Il drama basato sui romanzi di fantascienza di Liu Cixin, hanno detto durante un panel organizzato dalla Television Academy, avrà altre due stagioni.

Il problema dei 3 corpi quanto durerà ancora? Il chiarimento

Circa un mese fa, durante gli Upfront, il servizio di video in streaming aveva parlato semplicemente di "episodi completamente nuovi" e gli autori avevano assicurato di avere intenzione di raccontare la storia basata sui romanzi di fantascienza di Liu Cixin "fino alla sua epica conclusione". L'espressione aveva allarmato i fan, preoccupati che un eventuale numero esiguo di episodi non avrebbe assicurato alla serie un degno finale. Successivamente Benioff, Weiss e Woo aveva parlato di "più stagioni" ma, solamente di recente, hanno chiarito che si tratta di un ordine di due stagioni.

Il numero di stagioni, in questo modo, corrisponde a quello dei libri della trilogia di Liu Cixin e gli autori hanno assicurato che avranno la possibilità di raccontare la storia esattamente come avevano previsto. "Abbiamo incluso molto di ciò che abbiamo amato dei romanzi nella prima stagione, ma la stragrande maggioranza dei motivi per cui volevamo realizzare questo spettacolo sono nella seconda stagione", ha detto Weiss durante il panel. "Abbiamo sempre desiderato arrivare alla pagina finale del terzo libro, ed è davvero, davvero emozionante per noi riuscire a fare proprio questo", ha aggiunto.

La trama de Il problema dei 3 corpi

Il problema dei 3 corpi racconta il primo contatto dell'umanità con una civiltà aliena. Segue una giovane donna che prende una decisione, che si rivelerà fatale, nella Cina degli anni '60 si ripercuote nello spazio e nel tempo fino ai giorni nostri. Quando le leggi della natura si sgretolano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, un gruppo affiatato di brillanti scienziati unisce le forze con un inflessibile detective per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità.