Il principe delle donne: Halle Berry produrrà l'adattamento tv

Una delle prossime novità della rete americana BET, Boomerang, adattamento televisivo della commedia del 1992 con Eddie Murphy Il principe delle donne, si avvarrà del prezioso contributo di Halle Berry. La vincitrice dell'Oscar, una delle attrici coinvolte nel film di Reginald Hudlin, ne sarà la produttrice esecutiva insieme con l'ideatrice di The Chi Lena Waithe.

Nella pellicola, Murphy ha interpretato Marcus Graham, un pezzo grosso della pubblicità, donnaiolo e maschilista il quale si rende conto che il suo nuovo capo, Jacqueline Broyer (Robin Givens), è essenzialmente la versione femminile di se stesso. La serie, di cui è stata ordinata una prima stagione di 10 episodi, ne è una sorta di sequel, concentrandosi sul figlio della Broyer e sulla figlia di Graham e Angela Lewis (Berry) mentre cercano di uscire dall'ombra dei loro genitori e intraprendere un proprio percorso, affrontando al contempo temi come le dinamiche sul posto di lavoro, il ribaltamento del ruolo di genere, le politiche d'ufficio e i rapporti/conflitti tra Generazione X e Millennials.

"Sono entusiasta di collaborare con Lena a questo progetto perché [Il principe delle donne] è stato senza dubbio una voce distinta della sua generazione e un pioniere nei temi affrontati", ha commentato Berry senza fare cenno alla possibilità di rivederla nei panni di Angela. "Sono davvero felice di portare questo film iconico e amato sul piccolo schermo". Waithe ha aggiunto: "Questo non è propriamente un remake, piuttosto una prosecuzione della storia originale. Non ha senso cerca di rifare un classico. Non si può. Vogliamo creare invece qualcosa di fresco che parli a una generazione nuova. Ci auguriamo che le persone si avvicinino allo show con una mente aperta e pronte ad abbracciare il nuovo mondo che abbiamo creato!".