Il primo trailer di Helstrom: È questa la serie Marvel più spaventosa di sempre?

Attesa su Hulu a ottobre, la nuova serie tv si è mostrata al Comic-Con.

Dopo la chiusura dei ponti con Netflix, saranno i servizi streaming concorrenti Disney+ e Hulu a raccontare l'Universo Marvel in tv. Quest'ultimo ha colto la visibilità offerta dal Comic-Con @ Home per mostrare per la prima volta al pubblico - in un trailer insolitamente inquietante per gli adattamenti Marvel, almeno quelli televisivi - la sua prima serie originale basata su una proprietà della Casa delle Idee, Helstrom, disponibile dal 16 ottobre.

La trama e il cast di Helstrom

Per chi non avesse familiarità con i fumetti, Helstrom segue Tom Austen e Sydney Lemmon (visti rispettivamente in The Royals e Succession) nei panni di Daimon e Ana Helstrom, i figli di un misterioso e potente serial killer. Mentre sono sulle tracce del "peggiore terrore dell'umanità", i due fratelli fanno i conti con il loro rapporto complicato. Daimon è un professore di etica e un esorcista che non si illude di salvare un mondo per il quale non ha pazienza. Ana gestisce invece una casa d'aste di successo e vive con inquietudine il possibile ritorno del padre. Inoltre, dettaglio non trascurabile, entrambi vanno a caccia di demoni e possiedono capacità sovrumane grazie alla loro natura in parte demoniaca. Nella clip appare poi Elizabeth Marvel (Homeland) nel ruolo di Victoria, la loro madre, la quale potrebbe essere responsabile di uno dei mostri cui il duo sta dando la caccia.

"È la storia di una famiglia, non solo di Daimon e Ana, e della loro madre", ha spiegato lo showrunner Paul Zbyszewski durante il panel. "Parla di una famiglia allargata. Parla della famiglia in cui nasciamo e poi della famiglia che ci creiamo. È una storia sulla natura contro l'educazione. Sulle cose con cui nasciamo geneticamente, che ereditiamo e portiamo con noi perché dobbiamo. E riguarda il contesto in cui siamo cresciuti, così come il modo in cui siamo stati cresciuti e chi ci ha cresciuti, nonché i valori che ci sono stati impressi, come influiscono sulla nostra capacità di distinguere il bene dal male, e la nostra moralità".

Il resto del cast di Helstrom include Ariana Guerra (Dion) nel ruolo di Gabriella Rosetti, un'impiegata del Vaticano; Robert Wisdom (Ballers) del Custode (Caretaker nella versione originale); June Carryl (Mindhunter) della Dott.ssa Louise Hastings, la strizzacervelli di Victoria; e Alain Uy (True Detective) di Chris Yen, il migliore amico di Ana.