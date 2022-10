Il primo trailer dello spin-off di Scooby-Doo su Velma, che ora amerà una donna

News Serie TV

La serie animata di e con Mindy Kaling sarà disponibile in streaming su HBO Max nel 2023.

Poiché il 2023 è ancora lontano, HBO Max ha pensato bene di approfittare del Comic-Con di New York per offrire un'anteprima ai fan di Scooby-Doo in attesa di Velma, la nuova serie animata per un pubblico adulto incentrata sull'intelligentissima Velma Dinkley. In aggiunta al primo trailer, la protagonista e produttrice esecutiva Mindy Kaling (Non ho mai...) ha rivelato i nomi degli altri attori coinvolti nel progetto.

Il cast di Velma

Glenn Howerton (A.P. Bio), Sam Richardson (Veep) e Constance Wu (Fresh Off the Boat) presteranno la voce a Fred, Shaggy e Daphne rispettivamente. Il resto dell'impressionante cast vocale include Jane Lynch (La fantastica signora Maisel), Wanda Sykes (The Upshaws), Weird Al Yankovic, Ming-Na Wen (The Book of Boba Fett), Yvonne Orji (Insecure) e il veterano di Scooby-Doo Frank Welker, oltre a Russell Peters (Life in Pieces), Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine), Stephen Root (Barry), Gary Cole (NCIS), Ken Leung (Lost), Cherry Jones (Transparent), Fortune Feimster (Kenan), Sarayu Blue (Non ho mai...), Nicole Byer (Grand Crew), Shay Mitchell (Pretty Little Liars), Debby Ryan (Insatiable), Kulap Vilaysak (Bob's Burgers) e il giocatore dell'NBA Karl-Anthony Towns.

Le origini di Velma Dinkley

Velma esplora le origini di Velma Dinkley, il spesso ignorato e incompreso cervello della banda. La serie rivela il passato complesso e colorato di questo amato personaggio, ora dell'Asia meridionale. Lo stesso personaggio del quale il film Trick or Treat Scooby-Doo!, disponibile in DVD e digitalmente dal 18 ottobre, approfondisce anche uno degli aspetti che nel corso degli anni è stato maggiormente dibattuto dai fan di Scooby-Doo: la sua sessualità. Infatti, sebbene per decenni Velma sia stata affiancata da fugaci interessi amorosi maschili, c'è sempre stato un sottinteso - molto più di questo, in realtà - che suggeriva una sua mancanza di interesse. Scopriremo così che Velma preferisce la compagnia femminile, finendo col vederla innamorarsi perdutamente di Coco Diablo, una brillante criminale a capo di una famigerata organizzazione, come anticipato dalle due clip disponibili qui di seguito.