Il prequel NCIS: Origins ha trovato la sua giovane Vera Strickland

Il personaggio sarà interpretato da Diany Rodriguez. Al cast si è unita anche Tyla Abercrumbie.

NCIS: Origins, lo spin-off prequel di NCIS incentrato su un giovane Leroy Jethro Gibbs, ha ingaggiato l'attrice di The Blacklist Diany Rodriguez per il ruolo regolare dell'agente speciale Vera Strickland, una versione più giovane del personaggio interpretato un decennio fa nella serie originale da Roma Maffia. Al cast regolare si è unita anche Tyla Abercrumbie, attrice vista invece in The Chi.

La trama di NCIS: Origins e le nuove aggiunte al cast

In onda sull'americana CBS la prossima stagione televisiva, NCIS: Origins torna indietro nel tempo fino ai primi anni '90 per seguire una giovane versione dell'iconico personaggio interpretato fino a pochi anni fa da Mark Harmon, Leroy Jethro Gibbs, come nuovo agente presso la neocostituita divisione NCIS di Camp Pendleton. La serie racconta gli inizi della carriera di Gibbs (interpretato in questa versione da Austin Stowell) mentre forgia il suo percorso in una squadra grintosa e raffazzonata guidata dalla leggenda dell'NCIS Mike Franks (Kyle Schmid, che prende il posto del più adulto Muse Watson).

L'agente speciale Vera Strickland, vista in NCIS solo una volta durante la stagione 11, è descritta come una donna di Brooklyn pratica, arguta, dura come un chiodo e che non usa mai mezzi termini. Abercrumbie sarà nel frattempo l'agente di supporto alle operazioni sul campo Mary Jo Sullivan, una "mamma orso" che si è ironicamente soprannominata "HSIC" (acronimo di Head Secretary in Charge).

Il cast principale di NCIS: Origins include anche Mariel Molino nel ruolo dell'agente speciale Lala Dominguez, una ex Marine con uno scuro senso dell'umorismo. Harmon darà il suo contributo come produttore esecutivo e voce narrante. Il team di produzione annovera anche Sean Harmon, figlio dell'attore, per primo interprete di un giovane Gibbs in diversi flashback di NCIS. La sceneggiatura è invece di Gina Lucita Monreal e David J. North.