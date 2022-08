Il prequel di Outlander, Blood of My Blood, ufficialmente in sviluppo a Starz

News Serie TV

La nuova serie si concentra sulla storia d'amore dei genitori di Jamie.

La storia di Outlander potrebbe espandersi grazie a un nuovo balzo indietro nel tempo. Dopo le indiscrezioni di inizio anno, dalla rete americana Starz arriva finalmente la conferma dello sviluppo di uno spin-off prequel della serie di successo tratta dai romanzi di Diana Gabaldon incentrati su Claire Beauchamp e James Fraser, il più recente dei quali, Quando accadrà dillo alle api, in uscita in Italia a fine mese. Intitolata Outlander: Blood of My Blood, la serie seguirà la storia d'amore dei genitori di Jamie.

Il team di Outlander: Blood of My Blood

La sceneggiatura del progetto è nelle mani dello showrunner e produttore esecutivo di Outlander Matthew B. Robert. Il team di produzione include anche la collega Maril Davis e l'ideatore dell'adattamento Ronald D. Moore. Gabaldon darà invece il suo contributo come consulente di produzione.

"Outlander è una serie avvincente che di stagione in stagione ha catturato il cuore dei suoi fan in tutto il mondo", ha dichiarato la presidente della programmazione originale di Starz Kathryn Busby in un comunicato. "Siamo entusiasti di scavare tra gli strati di questo mondo vibrante e mostrare al nostro pubblico dove tutto ha avuto inizio. Matthew, Maril e Ronald contribuiranno nuovamente con la loro eccellente visione e creatività a questa nuova avventura e non vediamo l'ora di vedere cosa accadrà".

In Italia disponibile con tutti gli episodi in streaming su NOW, Outlander è stata rinnovata per una settima stagione di ben 16 episodi, basata sul settimo romanzo della Gabaldon (in Italia diviso nei due volumi Destini incrociati e Il prezzo della vittoria), ben un anno prima dell'arrivo in tv della sesta. Se ordinata, Outlander: Blood of My Blood sarà disponibile su STARZPLAY, il servizio streaming internazionale di Starz.