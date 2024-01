Il prequel di NCIS su un giovane Gibbs ordinato a CBS

News Serie TV

La nuova serie, prodotta dall'ex star di NCIS Mark Harmon, andrà in onda durante la stagione 2024-25.

Colpo di scena nel panorama televisivo: CBS farà con NCIS la stessa cosa che con notevoli risultati ha fatto con The Big Bang Theory: espanderne l'universo con uno spin-off prequel. La rete americana ha annunciato l'ordine di NCIS: Origins, una nuova serie incentrata su un giovane Leroy Jethro Gibbs, l'iconico personaggio interpretato da Mark Harmon. Non è tutto: lo stesso Harmon, che ha lasciato il cast di NCIS nella diciannovesima stagione, sarà coinvolto come produttore esecutivo e voce narrante.

I primi dettagli di NCIS: Origins

NCIS: Origins racconterà come Leroy Jethro Gibbs, uno dei personaggi più amati di un franchise che ad oggi conta cinque serie, è diventato l'uomo che tutti conosciamo. Ambientata nel 1991, la serie mostrerà il personaggio come un agente speciale appena formato che alla neocostituita divisione NCIS di Camp Pendleton, una delle principali e più grandi basi del Corpo dei Marines, trova il suo posto in una squadra grintosa e raffazzonata guidata dalla leggenda dell'NCIS Mike Franks.

Nessuna parola, al momento, sull'attore che avrà la responsabilità di impersonare questa versione di Gibbs. Sean Harmon, il figlio di Mark, che ha avuto l'idea di NCIS: Origins, ne sarà il produttore esecutivo con i co-showrunner Gina Lucita Monreal e David J. North, e sebbene abbia interpretato una versione più giovane del personaggio di suo padre in NCIS, per il ruolo sarà scelto un nuovo attore.

Le dichiarazioni

"Siamo entusiasti di dare vita a questo nuovo capitolo insieme a Mark e Sean Harmon", hanno affermato Monreal e North in un comunicato. "Questo sarà senz'altro il making of di Leroy Jethro Gibbs. E anche i fan più accaniti di NCIS scopriranno di non conoscere tutta la storia". Sean Harmon ha aggiunto: "Il personaggio di Gibbs è stato una parte importante della mia vita per 20 anni, sia guardando mio padre creare il ruolo sia avendo avuto l'onore di interpretare io stesso il giovane Gibbs. Ho sempre pensato che ci fosse una storia che valesse la pena raccontare sui suoi primi anni, perciò sono entusiasta di assumere il ruolo di produttore insieme con Gina, David e mio padre mentre raccontiamo questa storia e riveliamo un nuovo lato di questo amato personaggio".